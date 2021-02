JLR I-PACE: अगले महीने आ रही है ये दमदार e-SUV, 4.8 सेकंड में पकड़ लेगी 100 km/h की रफ्तार

JLR I-PACE launch date: भारत में इलेक्ट्रिक कारों की फेहरिस्त में अगले महीने यानी मार्च में एक और नाम जुड़ जाएगा. इस बार नई इलेक्ट्रिक एसयूवी जगुआर लैंड रोवर (JLR) लेकर आ रही है. JLR ने सोमवार को बताया कि उसकी आल न्यू इलेक्ट्रिक एसयूवी I-PACE 9 मार्च को लॉन्च होगी. कंपनी ने देश में इसकी बुकिंग पहले ही शुरू कर दी है.

जगुआर लैंड रोवर (JLR) इंडिया प्रेसिडेंट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रोहित सुरी का कहना है कि लैंड रोवर डिफेंडर के डिजिटल लॉन्च को शानदार रिस्पांस के बाद हम भारत में एक और डिजिटल लॉन्च को लेकर उत्साहित है. इस बार यह जोश जगुआर आई-पेस को लेकर है.

उन्होंने बताया कि डिजिटल इवेंट यह डिजिटल ईवेंट भविष्य में महानगरों की एक झलक दिखाएगा, जिसे खासतौर से एक सस्टेनेबल इकोस्टिम के लिहाज से डिजाइन किया गया है. इसमें नई तकनीक और मोबिलिटी के प्रभावी व्यवस्था जैसेकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल किया गया है.

कंपनी की ओर से जारी बयान के अनुसार, Jaguar I-PACE में एक 90 kWh की लिथियम आयन बैटरी लगी है. यह 295 kW की पावर और 696 Nm टॉर्क पैदा करता है. इससे आईपेस महज 4.8 सेकंड में 0-100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है. कंपनी ने आईपेस के ग्राहकों को आफिस और होम चार्जिंग सॉल्यूशन उपलब्ध कराने के लिए टाटा पावर के साथ करार किया है.

