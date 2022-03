Jeep Meridian 7-Seater SUV में क्या है खास, 10.8 सेकेंड में पकड़ेगी 100 kmph की रफ्तार, जानिए बुकिंग समेत पूरी डिटेल

Jeep का दावा है कि Meridian की टॉप स्पीड 198 किमी प्रति घंटा है जबकि यह 10.8 सेकंड में 0-100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है.

अमेरिकी ऑटोमेकर जीप (Jeep) ने अपनी नई Meridian 7-सीटर एसयूवी इंडिया से पर्दा उठा दिया है.

Jeep Meridian 7-Seater SUV: अमेरिकी ऑटोमेकर जीप (Jeep) ने अपनी नई Meridian 7-सीटर एसयूवी इंडिया से पर्दा उठा दिया है. नई Jeep Meridian 7-Seater SUV में भी जीप कंपास एसयूवी (Compass SUV) की तरह थ्री-रो में सीट दी गई हैं, हालांकि इसमें कई और फीचर्स भी दिए गए हैं. बता दें कि Compass Trailhawk के बाद साल 2022 में जीप इंडिया की यह सेकेंड लॉन्चिंग होगी. इसके लिए प्री-बुकिंग मई में शुरू होने जा रही है. आइए जानते हैं कि नई Jeep Meridian 7-Seater SUV में क्या खास है. Car Care Tips: गर्मी के मौसम में ऐसे रखें अपनी कार का ख्याल, नहीं रहेगा धूप में रंग उड़ने और टायर फटने का डर नई Jeep Meridian में क्या है खास Jeep Meridian को दुनिया भर में Jeep Commander के तौर पर जाना जाता है. हालांकि, भारत-स्पेक एसयूवी में कुछ छोटे बदलाव किए गए हैं, जिसमें इंटीग्रेटेड एलईडी डीआरएल के साथ नए ऑल-एलईडी हेडलैंप, नए अलॉय व्हील और बेहतर बंपर शामिल हैं. हालांकि कंपनी ने अभी तक जीप मेरिडियन के डायमेंशन का खुलासा नहीं किया है. Jeep Commander की बात करें तो इसकी लंबाई 4,769 मिमी, चौड़ाई 1,859 मिमी, ऊंचाई 1,682 मिमी और व्हीलबेस 2,794 मिमी है. 2022 Toyota Glanza Facelift में आखिर क्या है खास, जानें इस कार की 5 ऐसी खूबियां, जो इसे बनाती है शानदार इंजन और सेफ्टी फीचर्स स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो मेरिडियन में वही 2.0-लीटर, 4-सिलेंडर मल्टीजेट डीजल इंजन दिया जाएगा जो कि Compass में दिया गया है. हालांकि, मेरिडियन में इसे अलग तरह से ट्यून किए जाने की उम्मीद है.

ट्रांसमिशन ऑप्शंन्स में 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और FWD और AWD ड्राइवट्रेन के साथ 9-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन शामिल होगा.

जीप का दावा है कि मेरिडियन की टॉप स्पीड 198 किमी प्रति घंटा है जबकि यह 10.8 सेकंड में 0-100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है.

Jeep Meridian में Compass की तरह ही कई बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं. यह 60+ सेफ्टी फीचर्स के साथ उपलब्ध होगा, जिसमें सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड के रूप में छह एयरबैग शामिल हैं.

अन्य सेफ्टी फीचर्स में 360-डिग्री पार्किंग कैमरा, पार्किंग सेंसर, TPMS आदि शामिल होंगे.

कंपनी का यह भी दावा है कि यह अपने सेगमेंट की सबसे बड़ी एसयूवी होगी. लॉन्च होने पर नई जीप मेरिडियन Toyota Fortuner, MG Gloster, Skoda Kodiaq जैसी गाड़ियों को टक्कर देगी. (Article: Shakti Nath Jha)

