Jeep Meridian के लिए बुकिंग आज से शुरू, जून से मिलेगी डिलीवरी, जानिए इस अपकमिंग SUV की खूबियां

Jeep Meridian 7-Seater SUV: नई 7 सीटर SUV जीप मेरिडियन (Jeep Meridian) के लिए बुकिंग आज यानी 3 मई से शुरू हो गई है. इसका प्रोडक्शन भी महाराष्ट्र के रंजनगांव में कंपनी के ज्वाइंट वेंचर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से शुरू हो गया है. जीप इंडिया ऑटोमोटिव ग्रुप स्टेलैंटिस का एक हिस्सा है. अगर आप इस शानदार SUV मेरिडियन को खरीदना चाहते हैं तो इसकी बुकिंग जीप इंडिया डीलरशिप नेटवर्क पर या कंपनी की वेबसाइट के माध्यम कर सकते हैं. बुकिंग के लिए आपको 50 हजार रुपये का डाउन पेमेंट देना होगा. कंपनी के मुताबिक, इसकी डिलीवरी जून में शुरू होगी. जीप मेरिडियन में क्या है खास जीप इंडिया ने कहा कि उसने टाटा मोटर्स के साथ ज्वाइंट वेंचर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट रंजनगांव फैसिलिटी से नई मेरिडियन का प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया है. नई जीप मेरिडियन को वैश्विक स्तर पर कमांडर (Commander) के रूप में बेचा जाता है. लेकिन कंपनी ने भारत में लॉन्च की जाने वाली एसयूवी में कुछ नई खूबियां भी शामिल की हैं. इनमें इंटीग्रेटेड एलईडी डीआरएल, नए ऑल-एलईडी हेडलैंप, नए अलॉय व्हील्स और नए ढंग के बंपर शामिल हैं. डायमेंशन की बात करें तो इस सेवन-सीटर एसयूवी की लंबाई 4,769 मिमी, चौड़ाई 1,859 मिमी और ऊंचाई 1,698 मिमी है. इसमें 2,782 मिमी का व्हीलबेस मिलता है. Hyundai Creta Knight Edition भारत में लॉन्च, शुरुआती कीमत 13.51 लाख रुपये, जानिए इसमें क्या है खास इंजन जीप मेरिडियन में 2.0-लीटर, चार-सिलेंडर का वही मल्टीजेट डीजल इंजन होगा जो कि Compass में है. हालांकि मेरिडियन में इसे अलग तरह से ट्यून किए जाने की उम्मीद है. ट्रांसमिशन विकल्पों में 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और FWD और AWD ड्राइवट्रेन के साथ 9-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन शामिल होगा. जीप का दावा है कि मेरिडियन की टॉप स्पीड 198 किमी प्रति घंटा होगी, जबकि यह 10.8 सेकंड में 0-100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है. Kia EV6 इलेक्ट्रिक कार भारत में जल्द होगी लॉन्च, 5 ऐसी खूबियां जो इस गाड़ी को बनाती हैं खास मिलेंगे बेहतरीन फीचर्स फीचर्स की बात करें तो नई Jeep Meridian में Compass जैसे ही फीचर्स होंगे. इसके अलावा इसमें 60+ सेफ्टी फीचर्स भी दिए जाएंगे. इसमें सभी वेरिएंट में स्टैंडर्ड के रूप में 6 एयरबैग भी शामिल हैं. इस 7-सीटर एसयूवी को भारत में इस साल जून में लॉन्च किया जाएगा और डिलीवरी भी उसी महीने शुरू हो जाएगी. उम्मीद की जा रही है कि नई जीप मेरिडियन भारती बाजार में पहले से मौजूद Toyota Fortuner, MG Gloster और Skoda Kodiaq जैसी SUV गाड़ियों को टक्कर देगी. स्टेलैंटिस इंडिया के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर रोलैंड बूचारा ने कहा कि मेरिडियन 2021 के बाद जीप द्वारा भारत में निर्मित तीसरा नया मॉडल है. उन्होंने कहा कि इसे ग्राहकों की जरूरतों व भारतीय सड़क की स्थिति को देखते हुए तैयार किया गया है. जीप इंडिया ने कहा कि यह व्हीकल ग्रुप के SW आर्किटेक्चर पर बेस्ड है और वैश्विक स्तर पर पॉपुलर ग्रैंड Cherokee से प्रेरित है. (इनपुट-पीटीआई)

