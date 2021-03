‘मेड इन इंडिया’ Jeep Wrangler भारत में लॉन्च, प्रीमियम SUV की कीमत 53.9 लाख से शुरू

जीप इंडिया (Jeep India) ने पूरी तरह भारत एसेम्बल हुई अपनी प्रीमियम SUV Jeep Wrangler को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया. कंपनी ने इसकी शुरुआती एक्सशोरूम कीमत 53.9 लाख रुपये रखी है. कंपनी ने फरवरी में पुणे स्थित रंजनगांव प्लांट में इसका प्रोडक्शन शुरू कर दिया था. यह प्रीमियम SUV देशभर में बिक्री के लिए उपलब्ध है.

Jeep India की मेड इन इंडिया Wrangler दो वेरिएंट Unlimited और Rubicon में उपलब्ध होगी. इनकी एक्सशोरूम कीमतें क्रमश: 53.9 लाख और 57.9 लाख रुपये है. Wrangler के दोनों ही वेरिएंट BS-VI कम्प्लायंट 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन में है. जोकि 268 हार्सपावर की ताकत और 400 Nm का टॉर्क पैदा करता है. यह दमदार इंजन 8 स्पीड आटोमैटिक गीयरबॉक्स से लैस है.

कंपनी 120 से अधिक रेंजलर एक्सेसरीज और वैल्यू पैक भी लेकर आई है, जिसे ग्राहक डीलरशिप पर आर्डर कर सकते हैं. ग्राहक एक्सप्लोरर पैक, नाइट अल्ट्रा विजन पैक, स्पोट्स पैक और इसेंशियल पैक कंपनी डीलरशिप से खरीद सकते हैं.

4X4 Jeep Wrangler Rubicon खासकर ऑफ रोड ट्रैवल के लिए है. इसका ग्राउंड क्लियरेंस 217 एमएम, वाटर वेडिंग कैपेसिटी 760 एमएम (पानी में कितना अंदर तक ड्राइव करने में सक्षम) है. इसके अलावा, इसका अप्रोच, डिपार्चर और ब्रेक ओवर एंगल क्रमश: 36 डिग्री, 31 डिग्री और 21 डिग्री है.

Wrangler Unlimited और Rubicon दोनों में लेदर सीट, यू कनेक्ट इन्फोटेनमेंट, एप्पल कारप्ले एंड एंड्रायर आटो, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, इंजन स्टॉप/स्टार्ट, डुअल जोन एयर कंडीशनिंग और आटेमैटिक हेडलैम्प जैसे कई फीचर दिए गए हैं.

जीप ब्रांड दुनियाभर में 80 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है. जीप इंडिया ने Wrangler का 80th एनिवर्सिरी लॉन्च एडिशन पेश किया है. यह एडिशन सीमित संख्या में उपलब्ध होंगे. जीप इंडिया के एमडी पार्थ दत्ता ने वर्चुअल लॉन्च इवेंट में कहा कि भारतीय ग्राहक जीप रेंजलर को लेकर हमेशा से उत्साहित रहे हैं. आज खुशी है कि हम पूरी तरह से भारत में एसेम्बल हुए रेंजलर को उतार रहे हैं. कंपनी ने घरेलू स्तर पर एसेम्बल रेंजलर की बिक्री और सर्विस के लिए देशभर में प्वाइंट आफ सेल की संख्या बढ़ाकर 26 कर दी है.

