Jeep Compass फेसलिफ्ट से उठा पर्दा, नए इंजन के साथ होंगे ये फीचर्स

Jeep Compass का नया फेसलिफ्ट वर्जन अनवील कर दिया गया है. हालांकि बाहर इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखता है. कलर ऑप्शंस की बात करें, तो छह नए कलर हैं. इन सभी कलर के साथ छत काले स्टैंडर्ड रंग में है. FCA का दावा है कि छह अलॉय व्हील भी उपलब्ध हैं, जिसमें सबसे बड़ा साइज 20 इंच तक जाता है. Fiat Chrysler India इस गाड़ी के फेसलिफ्ट वर्जन को भारत में अगले साल लॉन्च कर सकती है. इस साल Compass में BS6 इंजन के साथ इंटीरियर में कुछ बदलाव हैं.

2021 Jeep Compass के इंटीरियर में भी बदलाव किए गए हैं. इसमें ज्यादा बड़ा 8.4 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है जो नए UConnect 5.0 सॉफ्टवेयर के साथ आता है. इसके अलावा स्टैंडर्ड एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के साथ अमेजन Alexa भी इस सिस्टम को सपोर्ट करेगा. कार में वाईफाई हॉटस्पॉट इनेबल्ड भी है और FCA ने कहा कि इसका इंफोटेनमेंट सॉफ्टवेयर के OTA अपडेट को भी सपोर्ट करता है. अपडेट के लिए सर्विस सेंटर जाने की जरूरत नहीं है. UConnect ऐप कार के मालिक को वाहन के फ्यूल लेवल और जनरल हेल्थ के बारे में अपडेट करता रहता है. ग्राहक अब ऐप के जरिए कार को रिमोट स्टार्ट कर सकते हैं. इसके अलावा ऐप से एसी को स्विच ऑन के साथ काफी कुछ कर सकते हैं.

इसके साथ गाड़ी में कई दूसरे बदलाव भी किए गए हैं. Jeep Compass का नया फेसलिफ्ट वर्जन 1.3 लीटर ट्रबोचार्जड पेट्रोल इंजन के साथ आता है. इंजन 130hp/270Nm और 150hp/270Nm का आउटपुट जनरेट कर सकता है. ट्रांसमिशन के लिए 6 स्पीड मैनुअल या DCT का विकल्प मौजूद है. पावर ट्रांसमिशन केवल फ्रंट व्हील को होता है. फोर व्हील ड्राइव सिस्टम 2.0 लीटर इंजन के लिए है.

DCT ट्रांसमिशन वाले पेट्रोल इंजन के लिए स्पोर्ट्स मोड भी दिया गया है जिसे डेशबोर्ड पर एक बटन द्वारा एक्टिवेट किया जा सकता है. FCA ने दावा किया कि यह तेजी से स्पिन करने वाले पेट्रोल इंजन के करेक्टर को बढ़ाता है. फ्यूल की क्षमता को लेकर दावा है कि वह 1.4 लीटर पेट्रोल के मुकाबले भी ज्यादा है. एक प्लग इन हाइब्रिड पेट्रोल वर्जन वर्जन भी है लेकिन यह हो सकता है कि भारतीय बाजार में उसे नहीं लाया जाए. इस वर्जन को इस साल के आखिर में यूरोप में लाया जा सकता है.

Jeep Compass के इस फेसलिफ्ट वर्जन का मुकाबला MG Hector, Hyundai Tucson और Volkswagen T-Roc से होगा.

