CNG से चलने वाली भारत की पहली JCB लॉन्च, प्रदूषण के साथ-साथ ऑपरेटिंग कॉस्ट में भी आएगी कमी

JCB इंडिया लिमिटेड ने भारत में इंडस्ट्री का पहला ड्युअल फ्यूल लोडर पेश किया है. यह डीजल और सीएनजी से दोनों से चल सकता है और इसका नाम JCB 3DX DFi है. यह मशीन एचसीसीआई (होमोजीनियस चार्ज कम्प्रेशन इग्नीशन) टेक्नालॉजी का इस्तेमाल करती है. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस ड्युअल फ्यूल लोडर को लॉन्च किया.

JCB 3DX DFi लोडर को ​भारत में विकसित किया गया है और लॉन्चिंग से पहले इसकी टेस्टिंग अलग-अलग परिचालन स्थितियों में की जा चुकी है. इसका निर्माण कंपनी की बल्लभगढ़ स्थित फैक्ट्री में किया जाएगा. JCB 3DX DFi सीएनजी और डीजल के मिश्रण से चलता है. इससे कार्बन डाइ ऑक्साइड के उत्सर्जन कमी रहती है, जिससे प्रदूषण कम फैलेगा. इसके अलावा सीएनजी किफायती है और इससे ग्राहक को ऑपरेटिंग कॉस्ट कम करने में सहायता मिलती है.

JCB 3DX DFi लोडर में जेसीबी की एडवांस्ड टेलीमैटिक्स टेक्नालॉजी– जेसीबी लाइव लिंक भी होगी. इसके जरिए, मशीन को ट्रैक किया जा सकता है और रियल टाइम में उसकी निगरानी की जा सकती है. इस टेक्नालॉजी से मशीन से संबंधित सर्विस, परिचालन और सिक्योरिटी के अपडेट ऑनलाइन या मोबाइल एपलीकेशन के जरिए मिल सकते हैं.

इस मौके पर जेसीबी इंडिया के सीईओ और प्रबंध निदेशक दीपक शेट्टी ने कहा, “भारत में चार दशक के अपने परिचालन के दौरान हम लोगों ने नवीनता में निवेश जारी रखा है. यह हमारे प्रमुख परिचालनों में से एक है. ड्युअल फ्यूल वाली यह मशीन डीजल की जगह सीएनजी से चल सकती है और इसका विकास हमारे ग्राहकों की बदलती जरूरतों की पूर्ति के लिए किया गया है. आगे इसका निर्यात दुनिया भर के भिन्न देशों में किया जाएगा.”

जेसीबी इंडिया की देश में पांच फैक्ट्री और एक डिजाइन सेंटर है. जेसीबी ग्रुप की छठीं फैक्ट्री इस समय गुजरात के वडोदरा में बन रही है. कंपनी ने भारत में बनी मशीनों का निर्यात 110 से ज्यादा देशों में किया है. इन्हें जेसीबी के वन ग्लोबल क्वाल्टी स्टैंडर्ड के अनुसार डिजाइन और बनाया गया है. जेसीबी के 60+ डीलर्स और 700 आउटलेट हैं.

