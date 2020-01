सस्ते में सुजुकी टू-व्हीलर खरीदने का मौका, मिल रहे हैं 5000 रु तक के फायदे

सुजुकी (Suzuki) बाइक या स्कूटर खरीदने का अभी अच्छा मौका है. इसकी वजह है कि कंपनी के अधिकृत डीलर्स की ओर से सुजुकी टूव्हीलर्स पर जनवरी ऑफर की पेशकश की जा रही है. इसके तहत सुजुकी टूव्हीलर्स पर इस वक्त 5000 रुपये तक के कॉरपोरेट फायदे मिल रहे हैं. अगर कोई सुजुकी की बाइक या स्कूटर ईएमआई पर लेना चाहता है तो ब्याज दर 5.99 फीसदी से शुरू है. इसके अलावा पेटीएम कैशबैक भी उपलब्ध है. हालांकि यह कैशबैक कितने रुपये तक का होगा, इसकी डिटेल सामने नहीं आई है.

कंपनी की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक पेटीएम कैशबैक ऑफर पेटीएम और संबंधित डीलर के नियम व शर्तों के अधीन है. वहीं कॉरपोरेट फायदे चुनिंदा कॉरपोरेट्स तक सीमित हैं. सुजुकी की बाइक या स्कूटर पर यह ऑफर 31 जनवरी 2020 तक मान्य है.

सुजुकी की GIXXER SF 250 पर 7000 रुपये तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स, 12000 रुपये तक का फ्री इंश्योरेंस उपलब्ध है. हालांकि ये पेशकश जनवरी ऑफर का हिस्सा हैं या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है.

सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया भारत में GIXXER SF 250, GIXXER SF 250 MOTO GP, GIXXER 250, GIXXER SF, GIXXER SF MOTO GP, GIXXER, GIXXER SP, INTRUDER, GIXXER SF SP बाइक्स की बिक्री करती है. इसके पोर्टफोलियो में HAYABUSA, V-STROM 650 XT और GSX-S750 बिग बाइक्स हैं. कंपनी न्यू ACCESS 125 बीएस 6, BURGMAN STREET, ACCESS 125, ACCESS 125 स्कूटरों की बिक्री करती है. इसके अलावा RM-Z250, RM-Z450 और DR-Z50 ऑफ रोड बाइक्स की बिक्री करती है.

