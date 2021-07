क्या फोर्ड इंडिया की होगी भारत से विदाई, जानिए आखिर यह नौबत क्यों आई?

ford India’s Bleak future : फोर्ड ( Ford India) और महिंद्रा के ज्वाइंट वेंचर के औपचारिक तौर पर खत्म होने के बाद से ही भारत में फोर्ड इंडिया का ऑपरेशन बंद होने के कयास लगने लगे थे. फोर्ड इंडिया फिलहाल मुश्किल दौर से गुजर रही है और इस वक्त जो हालात हैं उनसे लग रहा है कि यह कंपनी भारत में अपना ऑपरेशन बंद भी कर सकती है. पिछले कुछ समय से फोर्ड इंडिया ने EcoSport और Endeavour जैसे अपने एसयूवी के अलावा कोई गाड़ी लॉन्च नहीं की है. फिगो ऑटोमेटिक भी काफी देर से लॉन्च हो रही है. सेकेंड जेनरेशन फिगो भी काफी लेट है. इसके अलावा इसमें कोई खास फीचर नहीं है और न ही पावरट्रेन लगी है.

फोर्ड इंडिया के प्रवक्ता ने हालांकि कंपनी के मौजूदा हालात पर तो कुछ नहीं कहा लेकिन भारत जैसे मार्केट में दाम और फीचर के बीच संतुलन बिठाने में फोर्ड इंडिया नाकाम रही है. फिगो ऑटोमैटिक अगले महीने लॉन्च हो सकती है लेकिन इस सेगमेंट में पहले से ही हुंडई i20, मारुति सुजुकी, बलेनो और फॉक्सवैगन पोलो मौजूद हैं.

फोर्ड के मरिमलाई और साणंद में दो प्लांट हैं और दोनों अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं. ऐसी खबरें हैं कि ओला इलेक्ट्रिक अपनी महत्वाकांक्षी प्लान के लिए इन दोनों संयंत्रों का अधिग्रहण कर सकती है. फोर्ड इंडिया का नया निवेश भी मुश्किल है क्योंकि फोर्ड दुनिया भर में अपने प्लांट बंद कर रही है या उनकी क्षमता घटा रही है. फिलहाल फोर्ड रेंजर रैप्टर लाइफस्टाइल गाड़ियों की लॉन्चिंग की भी कोई साफ तस्वीर नहीं दिख रही है.

Ducati Multistrada V4 Booking Opens: इटैलियन सुपरबाइक की बुकिंग 1 लाख रुपये में शुरू, दुनिया की पहली बाइक जिसमें लगा है फ्रंट और रियर राडार सिस्टम

सवाल यह है कि क्या फोर्ड इंडिया भी जनरल मोटर्स की राह पर चल रही है. 2015 में जनरल मोटर्स भारत में बनाई जाने वाली गाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन में शामिल किया था लेकिन कंपनी को भारत में अपना सेल्स ऑपरेशन बंद करना पड़ा था. वह भी तब, जब जनरल मोटर्स की तत्कालीन सीईओ मेरी बारा भारत में निवेश के लिए तैयार थीं. अब फोर्ड इंडिया के पास लॉन्च करने के लिए न तो कोई प्रोडक्ट है और न ही इसमें नया निवेश हो रहा है. कंपनी की नई टेक्नोलॉजी पर आधारित कोई गाड़ी भी भारत में नहीं आ रही है. ऐसे में फोर्ड इंडिया का भविष्य भारत में अनिश्चित दिख रहा है.

फोर्ड इंडिया का भविष्य किसी दूसरी कंपनी से ज्वाइंट वेंचर पर ही टिका है. ऐसी खबरें हैं कि फोर्ड इंडिया कुछ दूसरी कंपनियों के साथ ज्वाइंट वेंचर के लिए बात कर रही है लेकिन इसका कोई नतीजा निकलता फिलहाल नहीं दिख रहा.

(Story:Lijo Mathai)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.