iPhone बनाने वाली कंपनी अब बनाएगी इलेक्ट्रिक कार, भारत में EV बनाने के लिए ये है योजना

दिग्गज स्मार्टफोन कंपनी एप्पल (Apple) के लिए आईफोन (iPhone) बनाने वाली कंपनी अब इलेक्ट्रिक कार भी बनाएगी. ताइवान की दिग्ग्गज तकनीकी कंपनी फॉक्सकॉन (Foxconn) के मुताबिक वह भारत समेत यूरोप और लैटिन अमेरिका में इलेक्ट्रिक गाड़ियों बनाने की योजना पर काम कर रही है. कंपनी के चेयरमैन लियू यंग-वे के मुताबिक इस योजना के तहत जर्मनी की दिग्गज वाहन कंपनियों के साथ अप्रत्यक्ष रूप से साझेदारी किया जा सकता है. दुनिया भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जोर दिया जा रहा है और इसे ही भविष्य माना जा रहा है. ऐसे में फॉक्सकॉन वैश्विक ईवी मार्केट में प्रमुख भूमिका का लक्ष्य लेकर योजनाएं तैयार कर रही है. इसके लिए यह अमेरिकी स्टार्टअप फिस्कर इंक और थाइलैंड की एनर्जी ग्रुप पीटीटी पीसीएल के साथ सौदे कर चुकी है.

Facebook का नाम बदलने की हो रही तैयारी, फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग बड़े धमाल की तैयारी में

सोमवार को तीन ईवी प्रोटोटाइप को पेश करने के बाद ताइपे में एक बिजनस फोरम में बोलते हुए लियू ने डिस्कलोजर रिस्ट्रिक्शंस के चलते उन्होंने यूरोप, भारत व लैटिन अमेरिका के लिए कंपनी की योजना के बारे में अधिक जानकारी देने से मना कर दिया. हालांकि उन्होंने कहा कि यूरोप में यह जल्द होगा लेकिन यूरोप में कहां, इसके बारे में अभी जानकारी नहीं दी जा सकती है. लियू के मुताबिक यूरोप के बाद भारत और लैटिन अमेरिका का नंबर आएगा. इससे पहले लियू ने मैक्सिको में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के उत्पादन की बात कही थी.

Tata Punch vs Rivals: टाटा की नई कार चुनौती के लिए कितनी तैयार? जानिए Ignis, Grand i10 Nios, Swift, Baleno और Tiago के मुकाबले कहां टिकती है यह माइक्रो एसयूवी

लियू के मुताबिक कंपनी बिल्ड, ऑपरेट व लोकलाइज मॉडल (BOL Model) पर काम करेगी. इस मॉडल के तहत कंपनी अपने सहयोगियों के साथ स्थानीय स्तर पर फैक्ट्री स्थापित कर उसे संचालित करेगी और फिर उसे स्थानीय ग्राहकों को बेचेगी. इससे पहले मई में फॉक्सकॉन और कारमेकर स्टेलांटिस ने ऑटो इंडस्ट्री को कार व कार से जुड़ी तकनीकी को सप्लाई करने के लिए ज्वाइंट वेंचर बनाने का ऐलान किया था. इसके अलावा कंपनी ने इस महीने अक्टूबर में अमेरिकी स्टार्टअफ लार्डटाउन मोटर्स से इलेक्ट्रिक कार बनाने के लिए एक फैक्ट्री खरीदी है और अगस्त में इसने ताइवान में ऑटो चिप्स की डिमांड को पूरा करने के लिए चिप प्लांट खरीदी थी. आईफोन बनाने के लिए मशहूर फॉक्सकॉन ने वर्ष 2025-2027 के बीच दुनिया भर की 10 फीसदी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को कंपोनेंट्स और सर्विसेज उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.