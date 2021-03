सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली पेट्रोल कारें, कीमत 9 लाख से कम; चेक करें डिटेल

India’s most fuel efficient automatic petrol cars: पेट्रोल की महंगाई आसमान छू रही है. ऐसे में हर महीने पेट्रोल का खर्च काफी बढ़ गया है और यह बढ़ता ही जा रहा है. इसका एक विकल्प है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर लोग शिफ्ट हो जाएं, लेकिन यहां भी कुछ दिक्कतें हैं. मसलन, लंबी दूरी तक सफर करने लायक अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कम ही हैं, दूसरा चार्जिंग स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अभी पेट्रोल पंपों की तरह सुलभ नहीं है. ऐसे में महंगे पेट्रोल के खर्चों को कम करने का एक रास्ता यह भी है कि ऐसी कारें चुनी जाएं, जिनका माइलेज अधिक हो. यानी, एक लीटर पेट्रोल में उनसे अधिक दूरी तक का सफर तय किया जा सके. यदि आप नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो अधिक माइलेज वाले मॉडल सलेक्ट कर सकते हैं. यदि बजट 9 लाख रुपये से कम है तो मार्केट में आपको कई मॉडल पेट्रोल ऑटोमेटिक वर्जन में मिल जाएंगे. आइए जानते हैं 7 सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली पेट्रोल कारों के बारें में…

लॉकडाउन से पहले पिछले साल नई मारुति सुजुकी डिजायर लॉन्च हुई है. अपने सेगमेंट इसकी टॉप पोजिशन है. इसमें 1.2 लीटर का इंजन है. इसका डुअलजेट इंजन न केवल दमदार पावर देता है, बल्कि यह फ्यूल इंफीशिएंट भी है. मारुति सुजुकी का दावा है कि 1.2 लीटर AMT मॉडल 88hp/113Nm की पावर के साथ डिजायर 24.12 किमी प्रति लीटर का माइलेज देती है. इसकी शुरुआती एक्सशोरूम कीमत 7.41 लाख है. ऑटोमेटिक वर्जन के लिए एक्सशोरूम कीमत 8.80 लाख रुपये है.

मारुति सुजुकी की एक और कार अपनी शानदार परफार्मेंस और माइलेज के दम पर अपने कैटेगरी में अच्छा प्रदर्शन कर रही है. हम बात कर रहे हैं. मारुति सुजुकी स्विफ्ट की. हाल ही में कंपनी ने स्विफ्ट का अपडेटेड 2021​ Maruti Suzuki Swift पेश किया है. हालांकि, यह डिजायर से हल्की है. सेडान के मुकाबले हैचबैक की क्षमता अमूमन कम रहती है. इसमें डिजायर का ही इंजन और ट्रांसमिशन इस्तेमाल किया गया है. कंपनी का दावा है कि स्विफ्ट AMT वर्जन का माइलेज 23.76 किमी प्रति लीटर है. Maruti Swift automatic की शुरुआती एक्सशोरूम की कीमत 6.86 लाख रुपये है.

अच्छा माइजेल देने वाली कारों की लिस्ट में डैटसन रेडीगो का भी नाम है. Datsun redi-Go भारत की एक सर्वाधिक फ्यूल इफीशिएंट हैचबैक है. इसमें 1.0 लीटर का इंजन है. कंपनी का दावा है कि AMT वर्जन के साथ इसकी माइलेज 22 किमी प्रति लीटर है. डैटसन ने अपनी कारों की कीमतें काफी प्रतिस्पर्धी रखी है. इसकी शुरुआती एक्सशोरूम कीमत 4.92 लाख रुपये है.

फ्रांसीसी कंपनी रेनो की क्विड भारत में एंट्री के साथ ही काफी पॉपुलर हो गई. रेनो का BS4 वर्जन एक सर्वाधिक फ्यूल इफीशिएंट कार है. हालांकि, BS6 वर्जन में इसको लेकर क्लेम हिै. कंपनी अब क्विड को 1.0 लीटर इंजन में भी उपलब्ध करा रही है. हालांकि 800 सीसी का विकल्प भी है. कंपनी का दावा है कि Kwid AMT का माइलेज 22 किमी प्रति लीटर है. इसकी शुरुआती एक्सशोरूम कीमत 4.27 लाख रुपये है.

देश में माइलेज के मामले मारुति की एक और कार वैगनआर है. कंपनी की टॉल बॉय इमेज वाली यह कार दो इंजन विकल्प में है. 1.0 लीअर इंजन 67 हार्सपावर की ताकत और 90 एनएम का टॉक पैदा करता है. कंपनी के दावा है कि 5 स्पीड एएमटी वैगनआर का माइलेज 21.79 किमी प्रति लीटर है. इसकी शुरुआती एक्सशोरूम कीमत 5.48 लाख रुपये है.

मारुति की एंट्री लेवल की कार एस-प्रेसो भी माइलेज की मामले में किसी से पीछे नहीं है. 1.0 लीटर इंजन के साथ इस कार कार माइलेज 21.7 लाख किमी प्रति लीटर है. कंपनी का कहना है कि यह मैनुअल और आटोमैटिक दोनों वर्जन में मिलेगा. मारुति सुजुकी एस-प्रेसो की शुरुआती एक्सशोरूम कीमत 4.82 लाख रुपये है.

मारुति की सेलेरियो भी माइलेज के मामले में किसी से कम नहीं है. कंपनी का दावा है कि इसके पेट्रोल एएमटी वर्जन का माइलेज 21.63 किमी प्रति लीटर है. सेलेरियों की एक्सशोरूम कीमत 5.42 लाख रुपये से शुरू है.

