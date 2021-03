Strom R3: सिर्फ 10 हजार में बुक कराएं टू-सीटर इलेक्ट्रिक कार; कीमत, टेक्नोलॉजी और ड्राइविंग रेंज की डिटेल

Pre-bookings for Strom R3 open: इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप कंपनी स्टोर्म मोटर्स (Storm Motors) ने अपनी नई इलेक्ट्रिक टू-सीटर कार ‘Storm R3’ की प्री-बुकिंग शुरू कर दी है. कंपनी का कहना है कि 2021 में इस कार का सीमित संख्या में प्रोडक्शन होगा. हाल ही R3 के लिए हुई प्री-बुकिंग में कंपनी को 1 मिलियन डॉलर से ज्यादा के आर्डर पहले चार दिन में मिल चुके हैं. Storm R3 की एक्सशोरूम कीमत 4.50 लाख रुपये है. भारत में यह सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार है.

Storm R3 की प्री-बुकिंग मुंबई और दिल्ली-एनसीआर में महज 10,000 रुपये की शुरुआती रकम देकर कराई जा सकती है. इसकी बुकिंग अगले कुछ हफ्ते तक खुली रहेगी. शुरुआत ग्राहकों को 50,000 रुपये मूल्य के अपग्रेड्स का फायदा होगा, जिसमें कस्टमाइज्ड कलर आप्शन, प्रीमियम आडियो सिस्टम और तीन साल तक फ्री मेन्टेनेंस शामिल है.

2016 में शुरू हुई स्टोर्म मोटर्स का कहना है कि यह ‘मेड इन इंडिया, मेड फार इंडिया’ इलेक्ट्रिक कार को तीन सेगमेंट- वर्किंग प्रोफेशनल्स, फ्लीट ओनर्स और शहर के 10 किमी दायरे में ट्रैवल का विकल्प तलाश रही फैमिली को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है.

Strom-R3 ARAI सर्टिफाइड है और उसने अपने व्हीकल कंट्रोल यूनिट (VCU) के लिए पेटेंट फाइल किया है. इसमें एक 48V का बैटरी सिस्टम का इस्तेमाल किया गया. जिससे बैटरी पैक की लाइफ 5-10 साल ज्यादा हो जाती है. यूपीएस स्टोरेज और इमर्जेंसी बैकअप्स जैसे अप्लीकेशंस भी इसमें शामिल हैं.

कंपनी का दावा है कि सिंगल चार्ज में Strom R3 करीब 200 किमी का सफर तय कर सकती है. इसमें 4G कनेक्टेड डायग्नोस्टिक इंजन है, जो चालक को ट्रैक लोकेशन और चार्ज का स्टेटस बताता है. इसके अलावा, यह व्हीकल के अहम कंपोनेंट जैसेकि ब्रेक पैड्स, मोटर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी हेल्थ रिपोर्ट बताता है. इस टू-सीटर इलेक्ट्रिक कार की डिलिवरी 2022 से शुरू हो जाएगी.

