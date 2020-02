Honda Forza 300 की भारत में डिलीवरी शुरू, FY 2021 में होगा लॉन्च

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) ने भारत में अपने प्रीमियम मिड-सेगमेंट स्कूटर Forza 300 की डिलीवरी शुरू कर दी है. HMSI ने एक बयान में कहा कि कंपनी के प्रीमियम बिग बाइक बिजनेस वर्टिकल ‘होंडा BigWing’ ने फोरजा 300 स्कूटर की पहली खेप की डिलीवरी की. इसमें स्कूटर की 4 यूनिट आई हैं और ये CBU के तैार पर आयाति​त की गई हैं.

बयान में HMSI के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट (बिक्री और मार्केटिंग) यादविंदर सिंह गुलेरिया ने कहा कि होंडा बिगविंग, गुरुग्राम में Forza 300 के लिए ग्राहकों की जोरदार प्रतिक्रिया से उत्साहित होकर कंपनी ने इसे भारत में पेश करने का फैसला किया है. इस स्कूटर को वित्त वर्ष 2021 में लॉन्च किया जाएगा.

Honda Forza 300 में 279cc लि​क्विड कूल्ड, फ्यूल इंजेक्टेड सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट, 4 वॉल्व इंजन दिया गया है. यह बीएस6 कंप्लायंट होगा. इंजन 24.8 hp पावर जनरेट करने में सक्षम है. इसमें V-Matic ट्रांसमिशन दिया गया है. Honda Forza 300 का व्हीलबेस 1510 mm है. इसमें 33 mm टेलिस्कोपिक फोर्क्स अप—फ्रंट और 7 स्टेप एडजस्टेबल ट्विन रियर शॉक एब्सॉर्बर हैं. स्कूटर का फ्रंट व्हील 15 इंच का और रियर व्हील 14 इंच का है. Forza 300 के फ्रंट में 256mm डिस्क ब्रेक और रियर में ड्युअल चैनल ABS के साथ 240mm डिस्क ब्रेक सेटअप है.

Forza 300 भारत का पहला प्रीमियम मिड साइज स्कूटर है. HMSI के प्रेसिडेंट और सीईओ मिनोरू काटो ने बयान में कहा कि Forza 300 न केवल होंडा को मिड साइज स्कूटर सेगमेंट में अग्रणी बनाएगा बल्कि ग्राहकों के एक नए तबके को साधने में भी मदद करेगा.

