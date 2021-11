E-Amrit पर मिलेगी इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़ी सभी जानकारी, सरकार ने लॉन्च किया वेब पोर्टल

E-Amrit Web Portal: भारत ने आज ब्रिटेन के ग्लासगो में चल रहे COP26 शिखर सम्मेलन में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) पर एक वेब पोर्टल ‘E-Amrit’ (ई-अमृत) लॉन्च किया. ई-अमृत इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे सभी तरह की जानकारियों के लिए वन-स्टॉप डेस्टिनेशन है. इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद, निवेश के अवसर, नीतियों और सब्सिडी से संबंधित सभी तरह की जानकारी होगी. इस पोर्टल को यूके सरकार के साथ कोलैबोरेटिव नॉलेज एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया गया है. इसे नीति आयोग द्वारा डेवलप और होस्ट किया गया है. यह पहल यूके-इंडिया ज्वाइंट रोडमैप 2030 का एक हिस्सा है, जिस पर दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किया है.

Paytm IPO Allotment: पेटीएम के शेयरों का अगले हफ्ते अलॉटमेंट होगा फाइनल, 18 नवंबर को लिस्टिंग पर अपनाएं ये स्ट्रेटजी

इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर बढ़ेगी जागरूकता

इस पहल का एक मकसद इलेक्ट्रिक वाहन के फायदे के बारे में उपभोक्ताओं को जागरूक करना है. हाल के दिनों में, भारत ने देश में ट्रांसपोर्ट के डीकार्बोनाइजेशन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपनाने में तेजी लाने के लिए कई पहल की हैं. FAME और PLI जैसी योजनाएं इलेक्ट्रिक वाहनों को लोगों के द्वारा जल्दी अपनाने के लिए शुरू किए गए हैं.

Bitcoin बना मंहगाई के खिलाफ निवेशकों का पसंदीदा हथियार, जबरदस्त निवेश से क्रिप्टोकरेंसी रेस में सबसे आगे

2030 तक भारत में 14.42 लाख करोड़ रुपये का ईवी मार्केट बनने की उम्मीद

नीति आयोग इस पोर्टल को ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनाना चाहता है और इसमें ज्यादा फीचर्स जोड़ना चाहता है. इस लॉन्च के मौके पर यूके के हाई-लेवल क्लाइमेट एक्शन चैंपियन निगेल टॉपिंग और NITI Aayog के सलाहकार सुधेंदु ज्योति सिन्हा शामिल हुए. सीईईडब्ल्यू सेंटर फॉर एनर्जी फाइनेंस (सीईईडब्ल्यू-सीईएफ) के एक अध्ययन में कहा गया है कि भारत में साल 2030 तक 14.42 लाख करोड़ रुपये का ईवी मार्केट बनने की उम्मीद है. इसमें कहा गया है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 12.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत होगी.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.