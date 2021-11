IOC XtraGreen Diesel: इंडियन ऑयल ने लॉन्च किया पहले से बेहतर डीज़ल, 5-6% ज्यादा माइलेज का दावा, प्रदूषण भी कम होगा

IOC XtraGreen Diesel: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) ने फ्यूल एफिशिएंट क्लीनर और ग्रीनर ‘एक्स्ट्राग्रीन’ डीजल (XtraGreen Diesel) लॉन्च किया है. कंपनी का दावा है कि यह डीजल, रेगुलर डीजल के मुकाबले ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट और एनवायरमेंट फ्रेंडली है. इसका मतलब है कि इस डीजल के इस्तेमाल से अब आपकी गाड़ी ज्यादा माइलेज देगी और इसके साथ ही, पर्यावरण को नुकसान भी कम होगा.

63 शहरों के 126 फ्यूल स्टेशनों में होगा उपलब्ध

एक्स्ट्राग्रीन डीजल देश के 63 शहरों में 126 फ्यूल स्टेशनों पर उपलब्ध होगा. एक्स्ट्राग्रीन डीजल के साथ ही आईओसीएल ने अपना ‘वन4यू’ (One4U) फ्यूल गिफ्ट कार्ड भी लॉन्च किया है, जो एक रिटेल फ्यूल डिजिटल गिफ्टिंग सलूशन है. कंपनी का कहना है कि उन्होंने इसे कंज्यूमर की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए पेश किया गया है. इंडियनऑयल के आर एंड डी डिपार्टमेंट के अनुसार, नए एक्स्ट्राग्रीन डीजल में मॉडिफाइड DMFA (डीजल मल्टी-फंक्शनल एडिटिव) है, जिसमें रेगुलर डीजल के मुकाबले कई तरह के फायदे हैं.

5 से 6 फीसदी तक बढ़ेगा माइलेज

आप एक्स्ट्राग्रीन डीजल का इस्तेमाल करके अपने गाड़ी की माइलेज 5 से 6 फीसदी तक बढ़ा सकते हैं. इसके साथ ही यह, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन (एक लीटर डीजल पर 130 ग्राम CO2) को भी कम करता है. इसके अलावा, एक्स्ट्राग्रीन डीजल कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन को 5.29 फीसदी और NOx उत्सर्जन को 4.99 प्रतिशत कम करता है.

कंपनी का यह भी दावा है कि नए एक्स्ट्राग्रीन डीजल में Cetane नंबर में 5 प्वाइंट्स की बढ़ोतरी हुई है. इसका फायदा यह होगा कि इसमें चिकनाई (Lubricity) बेहतर होगी और इंजन का आवाज भी कम होगा. इसके साथ ही, जंग भी कम (एनएसीई रेटिंग ए) लगेगा. इस ग्रीन फ्यूल को लॉन्च करने के दौरान इंडियन ऑयल के चेयरमैन एस.एम. वैद्य ने कहा, “माननीय प्रधानमंत्री भारत में पर्यावरण को बेहतर बनाना चाहते हैं. यह एक्स्ट्राग्रीन डीजल प्रधानमंत्री की सोच के बिल्कुल अनुकूल है. इससे कार्बन के उत्सर्जन में लगातार कमी आएगी.”

(Article: Shakti Nath Jha)

