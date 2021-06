India’s Safest Car: ये हैं देश की सबसे सुरक्षित कारें, क्रैश टेस्ट के आधार पर कार चुनकर खुद को करें सुरक्षित

India’s Safest Car: करीब 10 दिन पहले मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में नागपुर हाईवे पर हुए एक हादसे के दौरान तेज रफ्तार कार दो टुकड़ों में बंट गई. इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई. यह कार Kia कंपनी की Seltos कार थी जो एसयूवी रेंज की है. हादसे के बाद अब कार के सुरक्षित और मजबूत होने पर लोगों का ध्यान अधिक जा रहा है. अभी तक अपने देश में अधिकतर लोग अपने बजट और फीचर्स व आरामदायक के आधार पर ही कार तय करते हैं लेकिन एक और फैक्टर जरूर देखा जाना चाहिए कि वह सुरक्षा मानकों पर कितनी खरी है.

कार कितनी सुरक्षित है, इसे लेकर ब्रिटेन में रजिस्टर्ड चैरिटी टूवर्ड्स जीरो फाउंडेशन का एक प्रोजेक्ट ग्लोबल न्यू कार एसेसमेंट प्रोग्राम (ग्लोबल एनकैप) है जिसके तहत कारों की सुरक्षा तय की जाती है. इस टेस्ट में तय किया जाता है कि सड़क पर किसी एक्सीडेंट से कार कितनी सुरक्षित है और उसमें बैठने वाले लोग कितने सुरक्षित हैं. नीचे ग्लोबल एनकैप द्वारा सबसे अधिक रेटिंग (अधिक रेटिंग मतलब अधिक सुरक्षित) वाली टॉप कारों के बारे में जानकारी दी जा रही है.

ग्लोबल एनकैप टेस्ट के मुताबिक देश की सबसे सुरक्षित कार महिंद्रा एक्सयूवी300 है जिसका क्रैश टेस्ट पिछले साल 2020 में किया गया. इसे पांच में पांच स्टार मिले हैं और एडल्ट्स अकुपैंट प्रोटेक्शन (एओपी) स्कोर की बात करें तो 17 में 16.42 मिले हैं. चाइल्ड अकेपेंट प्रोटेक्शन (सीओपी) की भी बात करें तो यह कार बहुत सुरक्षित है औऱ इसे 49 में 37.44 प्वाइंट मिले हैं.

इस कार में दो एयरबैग्स, एबीएस, सभी चारों पहियों में डिस्क ब्रेक्स, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरएजेज जैसे फीचर्स हैं. इस कार के क्रैश टेस्ट के मुताबिक सामने की सीट पर बैठे यात्री को बेहतर सुरक्षा मिलती है लेकिन ड्राइवर की बात करें तो उसके सीने व घुटनों पर पर्याप्त सुरक्षा है. इस कार का क्रैश टेस्ट 64 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पर किया गया था. इसकी बॉडी को स्टेबल रेटिंग मिली है.

टाटा एल्ट्रोज को भी ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट्स में पांच स्टार मिले हैं. टाटा की प्रीमियम हैचबैक का एओपी स्कोर 17 में 16.13 है और सीओपी 49 में 29. इस कार को 64 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पर टेस्ट किया गया और इसके मुताबिक इसमें ड्राइवर और सामने की सीट पर बैठने वाले यात्री के सिर को अच्छी सुरक्षा है लेकिन सीने व घुटने को पर्याप्त सुरक्षा है. इसमें दो एयरबैग्स, एबीएस और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरएजेज दिए हुए हैं. इसकी बॉडी को स्टेबल रेटिंग मिली है.

टाटा नेक्सान ने 2018 में उस समय रिकॉर्ड बनाया जब देश की किसी कार को पहली बार ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में पांच स्टार मिले. स्कोर की बात करें तो इसे 17 में 16.06 प्वाइंट का एओपी स्कोर और 49 में 25 प्वाइंट सीओपी में मिले हैं. इस कार का 64 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पर क्रैश टेस्ट किया गया और इसके मुताबिक इसमें ड्राइवर और सामने की सीट पर बैठने वाले यात्री के सिर को अच्छी सुरक्षा है लेकिन सीने व घुटने को पर्याप्त सुरक्षा है. इसमें फीचर्स की बात करें तो कार में दो एयरबैग्स, एबीएस, आईसोफिक्स एंकरएजेज दिया हुआ है. इसकी बॉडी को स्टेबल रेटिंग मिली है.

महिंद्रा मराज्जो देश की पहली एमपीवी (मल्टीपर्पज वेहिकल) रही जिसे ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में चार स्टार मिले. टेस्ट के मुताबिक इस कार को एओपी स्कोर 17 में 12.85 प्वाइंट और सीओपी स्कोर 49 में 22.22 प्वाइंट रहा. इसकी टेस्टिंग भी 64 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पर की गई. इसके मुताबिक सामने की सीट पर बैठे यात्री और ड्राइवर के सिर को तो अच्छी सुरक्षा मिली है लेकिन यात्री के सीने और घुटने को अच्छी सुरक्षा है और ड्राइवर कते सीने व घुटने की मार्जिनल सुरक्षा. इस कार में सेफ्टी इक्विपमेंट की बात करें तो इसमें दो एयरबैग्स, एबीएस, आइसोफिक्स एंकरएजेज, और चारों पहियों में डिस्क ब्रेक दिया हुआ है. बॉडीशेल इंटिग्रिटी स्टेबल है. इसका टेस्ट रिजल्ट 2018 में प्रकाशित हुआ था.

अब अगर मध्य प्रदेश में हुए हादसे में दो टुकड़ों में बंटी कार के क्रैश टेस्ट रिपोर्ट की बात करें तो 3 स्टार वाले इस कार को 17 में 8.03 प्वाइंट का एओपी स्कोर मिला हुआ है और सीओपी स्कोर 49 में 15 है. इस कार का क्रैश टेस्ट रिजल्ट पिछले साल 2020 में प्रकाशित हुआ था और इसे 64 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पर टेस्ट किया गया था. इसकी बॉडीशेल इंटिग्रिटी ‘अनस्टेबल’ है.

ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट परिणाम के मुताबिक इस कार की सामने की दोनों सीटों पर बैठे यात्री और ड्राइवर के सिर को पर्याप्त सुरक्षा ही है यानी कि इसे अच्छी सुरक्षा नहीं कह सकते. इसके अलावा यात्री के सीने को अच्छी सुरक्षा है लेकिन ड्राइवर के सीने को मार्जिनल सुरक्षा है. ड्राइवर के घुटने की सुरक्षा कमजोर है व ड्राइवर समेत यात्री के घुटने के ऊपर मार्जिनल सुरक्षा है. कार में सेफ्टी इक्विपमेंट की बात करें तो इसमें दो एयरबैग्स, एबीएस दिया हुआ है लेकिन आइसोफिक्स एंकरएजेज नहीं है.



(सोर्स: ग्लोबल एनकैप वेबसाइट)

