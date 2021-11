हेलमेट खरीदने पर मिलेगा एक लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर, ICICI लोम्बार्ड ने वेगा के साथ किया करार

आईसीआईसीआई लोम्बार्ड (ICICI Lombard) ने अपने ग्राहकों को पर्सनल एक्सिडेंट इंश्योरेंस कवर की पेशकश करने के लिए वेगा हेलमेट (Vega) के साथ करार किया है. इस करार के तहत ग्राहकों को वेगा हेलमेट की प्रत्येक ऑनलाइन खरीद पर पर्सनल एक्सिडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी का फायदा मिलेगा. पर्सनल एक्सिडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत ग्राहकों को दुर्घटना में मृत्यु हो जाने की स्थिति में 1 लाख रुपये की बीमा राशि मिलेगी. ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी का कहना है कि उन्होंने लोगों में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता को बढ़ाने के लिए यह पहल की है.

महामारी के बाद अब हालात धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं और आम लोग अपने सामान्य जीवन की ओर बढ़ रहे हैं. हालांकि, अभी भी लोग आने-जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अपनाने से हिचकिचा रहे हैं. YouGov की इंटरनेशनल ऑटोमोटिव रिपोर्ट 2021 के अनुसार, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करने के मामले में दुनिया भर में शहरी भारतीयों की दिलचस्पी सबसे कम है. रिपोर्ट के मुताबिक लगभग आधे (49%) लोगों ने कहा कि वे भविष्य में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कम उपयोग करेंगे. ऐसे में पर्सनल व्हीकल की मांग कई गुना बढ़ गई है.

दोपहिया वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी की वजह से भविष्य में सड़क दुर्घटनाओं के मामले भी बढ़ सकते हैं. इसे ध्यान में रखते हुए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने सड़क सुरक्षा जागरूकता को बढ़ाने और लोगों में सुरक्षा की आदत को विकसित करने के लिए वेगा हेलमेट के साथ करार किया है. इस साझेदारी के तहत ग्राहकों को हेलमेट और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर के माध्यम से दोहरा लाभ मिलेगा.

इस करार के अवसर पर, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के कार्यकारी निदेशक, संजीव मंत्री ने कहा, “आज के समय में बीमा कवर पहले से कहीं ज्यादा अहम हो गया है. पर्सनल एक्सिडेंट कवर अप्रिय घटना की स्थिति में बीमा होल्डर और उनके परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है. इसके अलावा उन्होंने कहा कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हमेशा सड़क सुरक्षा जागरूकता का समर्थक रहा है. हम सुरक्षा नियमों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए काम कर रहे हैं.

