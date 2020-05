Hyundai Verna 2020: हुंडई की नई वेरना लॉन्च, 9.3 लाख शुरुआती कीमत; मिलेंगे कई एडवांस सेफ्टी फीचर

2020 Hyundai Verna: हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (HMIL) ने अपनी मिड-साइज सेडान वेरना (New Verna) का नया वर्जन लॉन्च किया है. इसकी दिल्ली शोरूम कीमत 9.3 लाख से 15.09 लाख रुपये के बीच है. हुंडई ने इसे ‘Spirited New Verna’ नाम दिया है. वेरना का नया वर्जन BSVI कम्प्लायंट है और यह तीन इंजन आप्शन 1.5 लीटर पेट्रोल व डीजल और 1 लीटर पेट्रोल टर्बो इंजन में मिलेगा. पुराने मॉडल के मुकाबले नई वेरना अधिक बोल्ड और आकर्षक है. इसमें इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड परफॉर्मेंस और नए फीचर्स शामिल किए गए हैं.

नई वेरना के 1.5 लीटर पेट्रोल वर्जन की कीमत 9.3 लाख और Rs 13.85 लाख रुपये के बीच है. 1.5 लीटर डीजल इंजन की कीमत 10.65 लाख से 15.09 लाख रुपये के बीच होगी. इसी तरह पेट्रोल 1 लीटर टर्बो इंजन वर्जन की कीमत 13.99 लाख रुपये होगी. यह कीमतें एक्सशोरूम दिल्ली हैं.

कंपनी के एमडी एवं सीईओ एसएस किम का कहना है कि मिड-साइज सेडान में हुंडई की वेरना स्टाइलिंग, परफार्मेंस, टेक्नोलाती और सेफ्टी के लिहाज से काफी बेहतर है. नई वेरना कार में कई नए फीचर्स मिलेंगे. जैसेकि, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, एचडी डिस्प्ले के साथ 20.32cm टचस्क्रीन, ड्राइवर रीयर व्यू मॉनिटर, पैडल शिफ्टर, वायरलेस चार्जर और इलेक्ट्रिक सन रूफ.

इसके अलावा कंपनी की एडवांस्ड कनेक्टिविटी सॉल्यूशन ‘ब्लू लिंक’ भी पहले तीन साल तक कम्प्लीमेंट्री तौर पर दी जाएंगी. इसके इसके बाद रिन्यू किया जा सकेगा. ‘ब्लू लिंक’ क्लाउड बेस्ड वॉयस रिकॉग्निशन प्लेटफॉर्म है. इसमें 45 ब्लू लिंक फीचर दिए गए हैं जिन्हें सेफ्टी, सिक्योरिटी, रिमोट ऑपरेशन, व्हीकल रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सर्विसेज, अलर्ट सर्विसेज और वॉइस रिकॉग्निशन के तहत अलग-अलग सर्विस के आधार पर बांटा गया है.

वेरना के नए वर्जन में सेफ्टी पर भी काफी फोकस किया गया है. कंपनी में कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं. जो ड्राइवर के साथ उसमें बैठे पैसेंजर को भी सुरक्षित बनाते हैं. कंपनी के अनुसार, नई वेरना में इलेक्ट्रॉनिक स्टैबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टैबिलिटी मैनेजमेंट, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, रीयर डिस्क ब्रेक और फ्रंट पार्क असिस्ट सेंसर्स जैसे नए सेफ्टी फीचर शामिल किए गए हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.