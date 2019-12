2019 में इन 3 कारों ने दिखाया जलवा, ताबड़तोड़ हो रही बिक्री

साल 2019 नई कारों के लिहाज से काफी अच्छा रहा. गुजरे साल में भारतीय बाजार में पहले से मौजूद मारुति सुजुकी, हुंडई, होंडा, टाटा मोटर्स, रेनॉ जैसी कंपनियों ने नए मॉडल के साथ-साथ कुछ मॉडलों के अपडेटेड वर्जन पेश किए. वहीं MG मोटर्स और Kia Motors ने भारतीय बाजार में पहली बार प्रॉडक्ट उतारे. 2019 में लॉन्च हुई कारों में से सबसे ज्यादा जलवा तीन कारों का देखने को मिला. आइए जानते हैं उनके बारे में…

हुंडई मोटर इंडिया (Hyundai Motor India) ने कॉम्पैक्ट SUV Venue को भारतीय बाजार में मई 2019 को पेश किया था. तब से इसका जादू छाया हुआ है. लॉन्च होने के 7 माह के अंदर इस इंटरनेट-कनेक्टिविटी वाली कार की बुकिंग 90000 पर पहुंच गई है. हुंडई उम्मीद कर रही है कि 2019 के खत्म होने तक बुकिंग 1 लाख के आंकड़े पर पहुंच जाएगी.

Hyundai Venue की एक्स शोरूम कीमत 6.50 लाख से 11.11 लाख रुपये तक है. इस कार की सबसे बड़ी खासियत ब्लूलिंक टेक्नोलॉजी है. इस टेक्नोलाॅजी के तहत 33 आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस और कनेक्टेड फीचर्स हैं, जिनमें से 10 फीचर विशेष तौर पर भारत के लिहाज से तैयार किए गए हैं.

वेन्यू का 1.0 लीटर, 3 सिलिंडर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मौजूद है. यह 120 BHP पावर व 171 NM का टॉर्क जनरेट करता है. 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन विकल्प भी है. 1.2 लीटर, 4 सिलिंडर पेट्रोल इंजन के साथ 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स है. यह इंजन 83 BHP पावर और 114 NM का टॉर्क जनरेट करता है. तीसरा 1.4 लीटर, 4 सिलिंडर डीजल इंजन 90 BHP पावर और 219 NM का पीक टॉर्क जनरेट कर सकता है. इसके साथ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है.

जून 2019 में भारत में एमजी मोटर्स ने हेक्टर एसयूवी के साथ एंट्री की. इस एसयूवी की कीमत 12,48,000 रुपये से शुरू है. MG Hector की भी प्रमुख खासियत कनेक्टिविटी फीचर्स हैं. iSmart इंटरफेस के तहत 50 स्मार्ट कनेक्टेड फीचर्स दिए गए हैं. Hector में पेट्रोल इंजन 1.5 लीटर, टर्बोचार्ज्ड यूनिट है, जो 141 BHP पावर और 250 NM का पीक टॉर्क जनरेट करती है. वहीं 2.0 लीटर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन 170 BHP पावर और 350 NM का पीक टॉर्क जनरेट करता है. पेट्रोल इंजन ऑप्शन 48V माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम के साथ भी उपलब्ध है. हेक्टर में हाइब्रिड वेरिएंट के साथ 6 स्पीड मैनुअल, नॉन हाइब्रिड मोटर के साथ 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन उपलब्ध है. पेट्रोल इंजन के साथ एक डीसीटी गियरबॉक्स भी दिया गया है. वहीं डीजल इंजन के साथ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है.

अगस्त 2019 में भारत में आई Kia Seltos धमाकेदार बिक्री में है. Kia Motors ने भारत में नवंबर के दौरान 14,005 Seltos बेचीं और इसके चलते यह लगातार दूसरे माह सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV रही. धमाकेदार बिक्री के चलते नवंबर में Kia Motors भारत की चौथी सबसे बड़ी कार कंपनी बन गई. अब तक कंपनी 40,000 से ज्यादा सेल्टोस की आपूर्ति कर चुकी है और कुल बुकिंग 86,840 पहुंच चुकी है.

Seltos की एक्स शोरूम कीमत 9.69 लाख रुपये से 15.99 लाख रुपये तक है. इंजन विकलें में एक स्मार्टस्ट्रीम 1.5 लीटर, 4 सिलिंडर इंजन है. यह 115 hp पावर और 144 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. दूसरा स्मार्टस्ट्रीम 1.4 T GDi पेट्रोल इंजन है, जो 140 hp पावर और 242 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. डीजल इंजन 1.5 लीटर यूनिट है, जो 115 hp पावर और 250 Nm का टॉर्क जनरेट कर सकता है. तीनों इंजन BS 6 कंप्लायंट हैं और साथ में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड तौर पर उपलब्ध है.

इसके अलावा 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ CVT या IVT, 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ 6 स्पीड एडवांस AT और 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ 7 स्पीड DCT भी दिया गया है. किया सेल्टोस में 37 कनेक्टेड फीचर्स मौजूद हैं.

