Hyundai Venue iMT लॉन्च: बिना क्लच पेडल के चलेगी ये कार, समझें क्या है ये टेक्नोलॉजी

Hyundai ने अपनी पॉपुलर Venue का IMT गियरबॉक्स वर्जन लॉन्च कर दिया है. यानी अब Hyundai Venue के दो वेरिएंट SX और SX(O) में क्लचलेस ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिलेगा. इसके अलावा वेन्यू में नया स्पोर्ट ट्रिम भी एड किया गया है. इसके SX और SX(O) वेरिएंट में भी यह टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराई गई है. Hyundai Venue 1.0L पेट्रोल iMT वर्जन की कीमत SX वेरिएंट के लिए 9,99,990 रुपये और SX(O) वेरिएंट के लिए 11,08,500 रुपये है.

हुंडई की नई क्लच पेडल फ्री iMT टेक्नोलॉजी के साथ Kappa 1.0 लीटर T-GDi पेट्रोल BS6 इंजन रहेगा. ट्रांसमिशन 6 स्पीड मैनुअल होगा, जिसमें एक इलेक्ट्रो मैकेनिकली क्लच होगा. इसका अर्थ है कि iMT टेक्नोलॉजी में गाड़ी का मैकेनिज्म मैनुअल ट्रांसमिशन जैसा ही रहेगा, बस टू पेडल सिस्टम के साथ ड्राइवर को​ गियर बदलने के लिए क्लच दबाने की जरूरत नहीं होगी.

Hyundai की iMT टेक्नोलॉजी में इंटेंशन सेंसर, हाइड्रॉलिक एक्चुएटर और ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट के साथ ट्रांसमिशन गियर शिफ्ट लीवर का इस्तेमाल हुआ है. जब ड्राइवर गियर बदलना चाहता है तो TCU को टीजीएस लीवर इटेंशन सेंसर से सिग्नल मिलता है. इसके बाद टीसीयू हाइड्रॉलिक प्रेशर बनाने के लिए हाइड्रॉलिक एक्चुएटर के लिए सिग्नल भेजता है. क्लच ट्यूब के जरिए हाइड्रॉलिक प्रेशर कॉन्सेंट्रिक स्लेव सिलिंडर (CSC) को जाता है. CSC इस प्रेशर का इस्तेमाल क्लच और प्रेशर प्लेट को कंट्रोल करने में करता है. इससे क्लच इंगेज और डिसइंगेज होता है.

सस्ते में खरीदें Maruti की लग्जरी कार; Ignis, Baleno, XL6 और Ciaz पर 40000 रु तक की बचत

Hyundai Venue में एड किए गए नए Sport ट्रिम में भी पैडल शिफ्टर्स टेक्नोलॉजी मिलेगी. इस ट्रिम में Kappa 1.0 लीटर T-GDi पेट्रोल BS6 और 1.5 लीटर U2 CRDi डीजल BS6 इंजन दिया गया है. हालांकि iMT/7DCT केवल पेट्रोल इंजन के साथ रहेगा. डीजल इंजन के साथ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है. वेन्यू स्पोर्ट ट्रिम में एक नया ड्युअल टोन टाइटन ग्रे कलर ऑप्शन फैंटम ब्लैक कलर की रूफ के साथ दिया गया है. इसके अलावा इसमें फैंटम ब्लैक रूफ कलर ऑप्शन के साथ पोलर व्हाइट ड्युअल टोन कलर भी है.

हुंडई ने वेन्यू का एक नया S+ ट्रिम भी लॉन्च किया है. इसमें Kappa 1.2 लीटर पेट्रोल BS6 इंजन है, जो कि 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है. इसकी एक्स शोरूम कीमत 831900 रुपये है. नए वेरिएंट में प्रोजेक्टर हैडलैंप्स और प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स, एलईडी टेल लैंप, Apple CarPlay और Android Auto कने​क्टिविटी के साथ 20.32 सेमी टचस्क्रीन डिस्प्ले जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.