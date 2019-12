Hyundai Venue का जलवा, केवल 7 माह के अंदर 90000 बुकिंग; जानें क्यों है इतना क्रेज

हुंडई मोटर इंडिया (Hyundai Motor India) की कॉम्पैक्ट SUV Venue का जादू छाया हुआ है. लॉन्च होने के 7 माह के अंदर इस कार की बुकिंग 90000 यूनिट पर पहुंच गई है. कंपनी को उम्मीद है कि 2019 के खत्म होने तक वेन्यू की बुकिंग 1 लाख के आंकड़े पर पहुंच जाएगी. हुंडई वेन्यू को 21 मई 2019 को लॉन्च किया गया था और बुकिंग 2 मई से शुरू हुई थी.

बुकिंग शुरू होने के पहले ही दिन इस कॉम्पैक्ट SUV की 2000 बुकिंग हो गई थीं. मई से जुलाई तक 50000 से ज्यादा वेन्यू बुक हो गई थीं और उस अवधि तक लॉन्च के बाद से 18000 कारों की डिलीवरी हो गई थी. सितंबर खत्म होने तक इसकी बुकिंग 75000 पर पहुंच गई थी. इस कार की 1400 यूनिट साउथ अफ्रीका एक्सपोर्ट की गई हैं. अफ्रीका में इस कार की सेल 2 दिसंबर 2019 से शुरू हो गई है.

India's most loved Connected SUV- #VENUE has clocked 90,000 bookings in just 7 months! Check out the Hyundai Venue with it's advanced Bluelink technology and features today! pic.twitter.com/KaARSJnBod

Hyundai Venue की भारत में एक्स शोरूम कीमत 6.50 लाख से शुरू होकर 11.11 लाख रुपये तक है. इसमें 3 इंजन विकल्प 1.0 लीटर पेट्रोल, 1.2 लीटर पेट्रोल और 1.4 लीटर डीजल इंजन दिए गए हैं. 1.0 लीटर, 3 सिलिंडर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मौजूद है और 120 BHP पावर व 171 NM का पीक टॉर्क जनरेट करता है. इस इंजन के साथ 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन का विकल्प भी है.

1.2 लीटर, 4 सिलिंडर पेट्रोल इंजन के साथ 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स है. इंजन 83 BHP की मैक्सिमम पावर और 114 NM का पीक टॉर्क जनरेट करता है. 1.4 लीटर, 4 सिलिंडर डीजल इंजन 90 BHP की मैक्सिमम पावर और 219 NM का पीक टॉर्क जनरेट करता है. साथ में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है.

Nissan ने भी किया एलान, 1 जनवरी से 5% तक बढ़ जाएंगे व्हीकल्स के दाम

वेन्यू के 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के 17.52 kmpl माइलेज देने का दावा है, जबकि 1.4 लीटर डीजल इंजन का माइलेज 23.7 kmpl रहेगा. वेन्यू के मैनुअल वर्जन 1.0 लीटर टर्बो कप्पा इंजन का माइलेज 18.27 kmpl और ऑटोमेटिक वर्जन का 18.15 kmpl है.

Venue भारत की पहली इंटरनेट-कनेक्टिविटी वाली कार है. यह 4 ट्रिम्स- E, S, SX और SX (O) में उपलब्ध है. कनेक्टिविटी फीचर्स के लिए SX ट्रिम के DCT वर्जन और SX (O) ट्रिम में खास ब्लूलिंक टेक्नोलॉजी उपलब्ध है. इस टेक्नोलॉजी के लिए वोडाफोन आइडिया की 4G ई-सिम दी गई है. इस टेक्नोलाॅजी के तहत 33 आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस और कनेक्टेड फीचर्स हैं, जिनमें से 10 फीचर विशेष तौर पर भारत के लिहाज से तैयार किए गए हैं. इसके अलावा कुछ इंडस्ट्री फर्स्ट फीचर्स भी मौजूद हैं. ब्लूलिंक डिवाइस में एक क्लाउड बेस्ड वॉइस रिकग्निशन प्लेटफॉर्म है. इसमें इंटरेक्टिव वॉइस रिकग्निशन भी है, जो भारत में किसी भी तरह से बोली जाने वाली अंग्रेजी भाषा को कैच कर सकता है. इस बारे में डिटेल में पढ़ें…आपकी आवाज ही होगी कार की ‘चाबी’, जानें SUV Venue के स्मार्ट फीचर्स

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.