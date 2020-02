Hyundai Venue और Elite i20 बनीं BS-VI कंप्लायंट, बढ़ गई कीमत; चेक करें नई प्राइस लिस्ट

हुंडई मोटर इंडिया (Hyundai Motor India) ने अपनी Venue और Elite i20 के BS-VI वर्जन्स पेश कर दिए हैं. Venue के पेट्रोल और डीजल वेरिएंट दोनों को BS-VI कंप्लायंट बनाया गया है. वहीं Elite i20 के केवल पेट्रोल वेरिएंट्स को अपग्रेड किया गया है. अब हुंडई के लाइन अप में चार BS-VI कंप्लायंट मॉडल हैं, जिनमें Grand i10 Nios और नई लॉन्च Aura सेडान भी शामिल है.

अपग्रेडेड इंजन के अलावा BS-VI वेन्यू में तीन नए वेरिएंट भी पेश किए गए हैं. ये पेट्रोल में SX+ DCT Dual Tone, SX Option MT Dual Tone और डीजल में SX Option Dual Tone हैं. BS-VI अपग्रेडेशन के बाद अब हुंडई वेन्यू की एक्स शोरूम कीमत 6.70 लाख रुपये से शुरू है. वेन्यू के BS-IV मॉडल की एक्स शोरूम दिल्ली कीमतें 655,000 रुपये से शुरू हैं. वेरिएंट के हिसाब से कीमतों में अंतर इस तरह है…

वहीं BS-VI Elite i20 की एक्स शोरूम 6.49 लाख रुपये से 8.30 लाख रुपये तक हो गई है.

Hyundai Venue का बेस और मिड स्पेक ट्रिम 1.2 लीटर, 4 सिलिंडर पेट्रोल इंजन के साथ आता है. यह इंजन 82 hp पावर और 115 Nm का पीक टॉर्क जनरेट कर सकता है. इसके साथ 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स स्टैंडर्ड तौर पर दिया गया है. इसके अलावा Venue में 1.0 लीटर, 3 सिलिंडर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन भी उपलब्ध है. यह 118 hp पावर और 172 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसके साथ 6 स्पीड मैनुअल और 7 स्पीड DCT गियरबॉक्स है.

BS-VI Venue में डीजल इंजन अब 1.5 लीटर, 4 सिलिंडर यूनिट होगी. यह इंजन 100 hp पावर और 230 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा. साथ में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन रहेगा.

Hyundai Elite i20 में 1.2 लीटर, 4 सिलिंडर पेट्रोल इंजन है. यह 82 hp पावर और 115 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. साथ में 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स स्टैंडर्ड तौर पर मौजूद है. इसके अलावा CVT automatic ट्रांसमिशन भी है.

