Hyundai की कारों पर 60000 रु तक के फायदे; लो EMI, कीमत का 100% मिल जाएगा लोन

हुंडई मोटर इंडिया (Hyundai Motor India) की कारों पर सितंबर माह के ऑफर शुरू हो गए हैं. चुनिंदा हुंडई कारों की खरीद पर 60,000 रुपये तक के फायदे लिए जा सकते हैं. इन चुनिंदा कारों में Aura, Grand i10, Grandi10 Nios, एलीट आई20, एलांट्रा और santro शामिल हैं. हुंडई की पेशकश का फायदा 30 सितंबर तक लिया जा सकता है.

सितंबर ऑफर के तहत हुंडई की Aura की खरीद पर 20,000 रुपये तक के फायदे लिए जा सकते हैं. वहीं ग्रैंड आई10 नियोस पर 25,000 रुपये तक, एलांट्रा के पेट्रोल मॉडल्स पर 60,000 रुपये और डीजल मॉडल्स पर 30,000 रुपये तक, सैंट्रो पर 45,000 रुपये तक, एलीट आई20 पर 60,000 रुपये तक और ग्रैंड आई10 पर भी 60,000 रुपये तक के फायदे दिए जा रहे हैं. इसके अलावा कंपनी मेडिकल प्रोफेशनल्स, चुनिंदा कॉरपोरेट्स, एसएमई, टीचर और सीए को स्पेशल ऑफर की पेशकश कर रही है.

सस्ते में खरीदें Tata की कार; Harrier, Nexon, Tiago और Tigor पर 65000 रु तक की छूट

हुंडई कारों पर सितंबर माह में भी आकर्षक फाइनेंस स्कीम्स का लाभ लिया जा सकता है. इसके तहत लो EMI स्कीम की मदद से किस्तों में कार लेने वाले सैलरीड कस्टमर्स के लिए पहले 6 माह EMI कम रहेगी, वहीं सैलरीड व सेल्फ इंप्लॉइड कस्टमर्स के लिए EMI पहले 3 माह कम रहेगी.

मोरेटोरियम स्कीम के तहत ग्राहक हुंडई कार खरीदने के 60 दिन बाद पेंमेंट कर सकते हैं. लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन स्कीम में लोन को 8 सालों में चुकाया जा सकता है. लो डाउन पेमेंट स्कीम के तहत कार की ऑन रोड कीमत की 100 फीसदी तक फाइनेंसिंग की पेशकश है.

स्टेप अप EMI स्कीम में पहले साल प्रति लाख रुपये पर लो EMI का फायदा ले सकते हैं. उसके बाद लोन अवधि पूरी होने तक EMI हर साल थोड़ी-थोड़ी बढ़ेगी. बलून EMI स्कीम में लंबे समय तक लोअर EMI भर सकते हैं. लोन की अवधि के आखिर में बलून यानी एक साथ बड़ा पेमेंट कर सकते हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.