Hyundai ‘लैंप ऑन इंडिया चैलेंज’: Dell लैपटॉप, iPhone जीतने का मौका; बस करना होगा ये काम

हुंडई मोटर इंडिया (Hyundai Motor India) ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक कॉन्टैस्ट शुरू किया है. इसका नाम ‘लैंप ऑन इंडिया चैलेंज’ (Lamp On India Challenge) है. हुंडई के इस कॉन्टैस्ट के पीछे मकसद ग्राहकों को कार की ब्रेक लाइट्स के महत्व के बारे में शिक्षित करना है. हुंडई लैंप ऑन चैलेंज में ग्राहकों को अपनी हुंडई कार के रियर में स्थित ब्रेक लैंप्स को दर्शाती हुई एक ​तस्वीर लेनी है. तस्वीर में ब्रेक लैंप्स ऑन होनी चाहिए. तस्वीर लेते हुए कार की लाइसेंस प्लेट को अंगुलियों से ‘हर्ट फिंगर’ गेश्चर बनाते हुए ढकना है.

इसके बाद इस तस्वीर को @hyundaiindia और दो दोस्तों को टैग करते हुए #Hyundai और #LampOn_India हैशटैग्स के साथ अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करना है. हुंडई का यह कॉन्टैस्ट 16 जुलाई से शुरू हो चुका है और 31 जुलाई तक चलेगा.

हुंडई के इस चैलेंज में आकर्षक इनाम भी हैं. चैलेंज खत्म होने पर हुंडई 100 विनर्स को सिलेक्ट करेगी. इनाम के तौर पर 10 विनर्स को डेल का लैपटॉप, अन्य 10 विनर्स को एप्पल आईफोन SE मॉडल और बाकी 80 विनर्स में से प्रत्येक को 3000 रुपये के अमेजन ई-वाउचर दिए जाएंगे. विनर्स को कंपनी द्वारा दी गई एक निश्चित समयावधि के अंदर अपना इनाम क्लेम करना होगा. इनामों को विनर्स के पते पर भेज दिया जाएगा.

