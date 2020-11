2020 ग्वांगझू मोटर शो: Hyundai Mistra Electric से उठा पर्दा, फुल चार्ज होने पर कितनी तय करेगी दूरी?

चीन में इस वक्त 2020 ग्वांगझू मोटर शो चल रहा है. यह ईवेंट 29 नवंबर तक जारी रहेगा. मोटर शो में दुनिया की विभिन्न कार कंपनियां आकर अपने मॉडल शोकेस कर रही हैं. इनमें हुंडई भी शामिल है. हुंडई ने ग्वांगझू मोटर शो में अपनी इलेक्ट्रिक कार Mistra को शोकेस किया है. यह मिड साइज सेगमेंट की ​सेडान है और इसे एक्सक्लूसिवली चीन के बाजार के लिए डिजाइन किया गया है. Mistra को आधिकारिक तौर पर 2021 की शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा.

दावा किया जा रहा है कि हुंडई Mistra फुल चार्ज होने पर 520 किमी तक की दूरी तय कर सकेगी. Mistra को बीजिंग हुंडई द्वारा विकसित किया जा रहा है. यह कार केवल 40 मिनट में 30-80 फीसदी चार्ज हो सकती है, वहीं स्लो चार्जर से इसे पूरा चार्ज होने में 9.5 घंटे लगते हैं.

इलेक्ट्रिक कार के लुक की बात करें तो Mistra के फ्रंट में क्रोम फिनिश के साथ वाइड कैस्केडिंग रेडिएटर फ्रंट ग्रिल, एलईडी हैडलैंप्स दी गई हैं. कार का फ्रंट लुक काफी हद तक 2020 हुंडई क्रेटा जैसा है. ड्युअल टोन अलॉय व्हील्स और रियर में एलईडी टेल लाइट्स दी गई हैं, जो एक बार के जरिए कनेक्टेड हैं. कार का व्हीलबेस 2770 एमएम है.

इंटीरियर की बात करें तो Mistra कई फीचर्स से लैस है. कार के अंदर 12.3 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 12.3 इंच इन्फोटेनमेंट सिस्टम और ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स हैं. Mistra में पैनोरैमिक सनरूफ और सराउंड व्यू मॉनिटर भी है. सेफ्टी फीचर्स में फॉरवर्ड कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, हाइवे ड्राइविंग असिस्टेंस, नेविगेशन बेस्ड क्रूज कंट्रोल और रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट आदि शामिल हैं.

Mistra में 1.8 लीटर इंजन दिया गया है, जो 141 एचपी पावर और 176 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है. एक अन्य इंजन विकल्प 1.5 लीटर यूनिट है, जो 168 एचपी पावर और 252 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है. फुली इलेक्ट्रिक Mistra वेरिएंट का बैटरी पैक 56.5 kWh का है. इलेक्ट्रिक वेरिएंट में दी गई फ्रंट व्हील ड्राइव इलेक्ट्रिक मोटर के जरिए कार का आउटपुट 181 एचपी और 310 एनएम का है.

Source: rushlane.com

