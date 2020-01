Hyundai Kona ने बनाया विश्व रिकॉर्ड, गिनीज बुक में दर्ज हुआ नाम

हुंडई (Hyundai) की भारतीय मार्केट में मौजूद Kona इलेक्ट्रिक SUV ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है. इस कार का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल हो गया है. हुंडई कोना ने ‘हाइएस्ट एल्टीट्यूड अचीव्ड इन एन इलेक्ट्रिक कार’ कैटेगरी में विश्व रिकॉर्ड कायम किया है. इस इलेक्ट्रिक SUV को तिब्बत में Sawula पास तक 5,731 मीटर की ऊंचाई तक ड्राइव किया गया था.

भारत में Hyundai Kona EV 39.2 kWh लीथियम आयन बैटरी पैक के साथ आती है. यह 135 hp/395 Nm का आउटपुट देती है. कार में सिंगल स्पीड ट्रांसमिशन है. Kona EV 10 सेकंड से भी कम वक्त में 0-100 kmph की रफ्तार पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 145 kmph है. सिंगल चार्ज पर यह 452 किमी तक की दूरी तय करने में सक्षम है. कार की बैटरी फास्ट चार्जर से 60 मिनट से भी कम वक्त में 80 फीसदी तक और स्टैंडर्ड चार्जर से लगभग 6 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है.

Hyundai Kona की एक्स शोरूम कीमत 23.71 लाख से 23.9 लाख रुपये तक है. अभी इस इलेक्ट्रिक SUV का भारत में कोई प्रतिद्वंदी नहीं है लेकिन इस माह के आखिर तक एमजी मोटर्स की ZS EV इसे टक्कर देने के लिए आ रही है. MG ZS EV की कीमत भी इसी रेंज में रहने की उम्मीद है.

अब घर बैठे ऑर्डर करें Creta, i20 जैसी Hyundai कारें, कंपनी ने लॉन्च किया ऑनलाइन सेल्स प्लेटफॉर्म

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.