Hyundai, Kia और LG Chem लगाएंगी EV व बैटरी स्टार्टअप्स में पैसा, प्रतियोगिता से होगा चयन

इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बढ़ती मांग को देखते हुए हुंडई मोटर कंपनी, किया मोटर्स कॉरपोरेशन और LG Chem मिलकर एक ग्लोबल कॉम्पिटीशन स्पॉन्सर कर रही हैं. इसका नाम “EV & Battery Challenge” (EVBC) है. इस कॉम्पिटीशन की मदद से तीनों कंपनियां ऐसे अधिकतम 10 EV व बैटरी स्टार्टअप्स की पहचान करेंगी, जिनमें संभावना हो और निवेश व गठजोड़ किया जा सके. स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने वाली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एनर्जी नेक्सस इस कॉम्पिटीशन को मैनेज करेगी.

बयान में कहा गया कि जो स्टार्टअप्स प्रोटोटाइप्स पर काम कर रहे हैं और ईवी चार्जिंग व फ्लीट मैनेजमेंट, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स व कंपोनेंट्स, पर्सनलाइजेशन सर्विसेज व बैटरी मैनेजमेंट, सिस्टम्स, मैटेरियल्स, रिसाइक्लिंग और मैन्युफैक्चरिंग में टेक्नोलाजी विकसित कर रहे हैं, उन्हें इस कॉम्पिटीशन में भाग लेने के लिए विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा.

स्टार्टअप्स www.evbatterychallenge.com के माध्यम से 22 जून से 28 अगस्त तक अप्लाई कर सकेंगे. बिजनेस व्यावहारिकता और टेक्नोलाजी को लेकर पहले रिव्यू को पास करने वाले आवेदकों का अक्टूबर में वर्चुअल इंटरव्यू होगा. उसके बाद फाइनलिस्ट्स हुंडई क्रैडल सिलिकॉन वैली ऑफिस में नवंबर में दो दिन की वर्कशॉप में हिस्सा लेंगे. वहां हुंडई, किया और LG Chem आवेदकों की इनोवेटिव टेक्नोलाजीस को वेरिफाई करेंगी.

कॉम्पिटीशन के तहत चुने गए स्टार्टअप्स को प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट्स विकसित करने के लिए हुंडई, किया और LG Chem के साथ काम करने का मौका मिलेगा. साथ ही वे इन कंपनियों की तकनीकी दक्षता, संसाधन और लैब्स का फायदा भी ले सकेंगे. यह ग्लोबल कॉम्पिटीशन स्टार्टअप्स को अपनी इनोवेटि​व टेक्नोलॉजीस और यूनीक बिजनेस मॉडल्स दिखाने का मौका देगा.

हुंडई मोटर ग्रुप के प्रेसिडेंट और चीफ इनोवेशन ऑफिसर Youngcho Chi का कहना है कि हम उन स्टार्टअप्स के साथ अपना गठजोड़ बढ़ा रहे हैं, जिनके पास आशाजनक और इनोवेटिव आइडिया हैं. हम LG Chem के साथ मिलकर ऐसे विभिन्न स्टार्टअप्स के साथ काम करना चाहते हैं, जो ग्लोबल ईवी मार्केट और नेक्स्ट जनरेशन बैटरी इनोवेशन को लीड करेंगे. LG Chem के पास वर्ल्ड क्लास बैटरी टेक्नोलॉजी है.

LG Chem के चीफ प्रॉडक्शन व प्रोक्योरमेंट ऑफिसर और LG Chem की एनर्जी सॉल्युशन कंपनी में बैटरी ​रिसर्च सेंटर के हेड Myung-Hwan Kim का कहना है कि हम किया और हुंडई के साथ मिलकर क्षमता वाले स्टार्टअप्स को पोषित करेंगे और ईवी सेक्टर में अपनी क्षमताओं को मजबूती देंगे.

