Hyundai दे रही है 1 लाख रु तक का डिस्काउंट, Tucson समेत 6 कारों पर ऑफर मौजूद

कोरोना संकट के बीच अब ऑटो कंपनियां अपने कामकाज को फिर से शुरू कर रही हैं. इस बीच हुंडई इंडिया (Hyundai India) ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कई ऑफर पेश कर रही है. कंपनी अपनी सेल को डिजिटल कर रही है. हुंडई की 6 कारों पर ऑफर मौजूद हैं. इनमें केवल बीएस-6 मॉडल शामिल हैं. कई लीडरशिप ने बताया कि उनके पास स्टॉक में बीएस-4 मॉडल नही हैं. आइए जानते हैं कि हुंडई की किन कारों पर क्या ऑफर मौजूद हैं.

Hyundai Tucson, जिसे ऑटो एक्सपो 2020 में पेश किया गया था, वह कुछ महीनों में लॉन्च होगी. SUV के कुछ यूनिट्स की तैयार होने की भी खबरें हैं. हालांकि, लॉकडाउन की वजह से ये शोरूम तक नहीं पहुंच पाईं. डीलरशिप ने बताया कि वेबसाइट पर बताया गया 25,000 रुपये का डिस्काउंट कंपनी की कॉरपोरेट स्कीम का हिस्सा है.

जहां कीमतों का एलान नहीं हुआ है, वहीं जो लोग इस SUV के लिए बुकिंग करना चाहते हैं और वे हुंडई द्वारा स्वीकृत कंपनियों का हिस्सा हैं, उन्हें 25 हजार रुपये का डिस्काउंट मिलेगा. इस बात की हुंडई इंडिया ने पुष्टि की है.

Hyundai Elantra पर 1 लाख रुपये का बड़ा डिस्काउंट मौजूद है. वर्तमान में इस गाड़ी का केवल पेट्रोल मॉडल ही सेल पर है. डिस्काउंट में एक्सचेंज ऑफर और कैश ऑफर शामिल हैं. BS6 Elite i20 की बात करें, तो इसका भी सेल पर केवल पेट्रोल मॉडल है और इस पर 35,000 रुपये तक का कुल डिस्काउंट मौजूद है. पुरानी Grand i10 के लिए हुंडई कुल मिलाकर 45,000 रुपये का डिस्काउंट दे रही है.

हालांकि Santro पर अलग-अलग ऑफर्स मौजूद हैं. गाड़ी के बेस Era मॉडल के लिए 30 हजार रुपये का डिस्काउंट है जबकि दूसरे वेरिएंट्स के लिए इसके मुकाबले ज्यादा 40 हजार रुपये की छूट मिल रही है. Grand i10 Nios की बात करें, तो इसके पेट्रोल और डीजल दोनों पर छूट मिल रही है. हुंडई इस गाड़ी के लिए 25,000 रुपये का डिस्काउंट दे रही है.

