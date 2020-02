Hyundai Grand i10 Nios Vs Maruti Suzuki Swift: 9 लाख रु तक की कीमत में कौन है बेस्ट

हुंडई मोटर इंडिया (Hyundai Motor India) ने Grand i10 Nios का Sportz वेरिएंट लॉन्च किया है. इसकी एक्स शोरूम कीमत 768050 रुपये है. यह BS-VI 998cc, 1.0 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन के साथ उपलब्ध होगा. इंजन 98.6 hp पावर और 171.6 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा. साथ में मैनुअल गियरबॉक्स मिलेगा. Nios Sportz के लिए ARAI सर्टिफाइड माइलेज 20.3 kpl है. Grand i10 Nios का मुकाबला जिन कारों से है, उनमें मारुति सुजुकी की स्विफ्ट (Swift) प्रमुख है. आइए जानते हैं ये दोनों कारें कैसे 9 लाख रुपये तक की कीमत के अंदर एक दूसरे को टक्कर दे रही हैं…

Hyundai Grand i10 Nios की अभी एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 504,990 रुपये से शुरू होकर 804,450 रुपये तक है. वहीं मारुति सुजुकी स्विफ्ट की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 5.19 लाख से 8.84 लाख रुपये तक है.

Grand i10 Nios में पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन हैं. पेट्रोल इंजन 1,197 सीसी, 4 सिलिंडर, 1.2 लीटर कप्पा यूनिट है. यह BS 6 कंप्लायंट है और 83 PS पावर और 112 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है. डीजल इंजन 1186 सीसी, 1.2 लीटर, 3 सिलिंडर, यू2 यूनिट है, जो 75 PS पावर और 190 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है. यह बीएस4 कंप्लायंट है. दोनों इंजन विकल्पों के साथ 5 स्पीड मैनुअल व ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन विकल्प मौजूद हैं. Grand i10 Nios का पेट्रोल इंजन 20.7kmpl का माइलेज और डीजल इंजन 26.2kmpl का माइलेज देता है.

मारुति सुजुकी स्विफ्ट में भी अभी पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन विकल्प उपलब्ध हैं. हालांकि अप्रैल से बीएस6 नॉर्म्स लागू होने के बाद इस कार में केवल पेट्रोल इंजन ही रह जाएगा. अभी स्विफ्ट का पेट्रोल इंजन 1197 सीसी, 1.2 लीटर वीवीटी, 4 सिलिंडर बीएस 6 यूनिट है. यह 81 एचपी की मैक्सिमम पावर और 113 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है और माइलेज 21.21 केएमपीएल का माइलेज देता है. साथ में 5 स्पीड मैनुअल/5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन विकल्प है. स्विफ्ट का डीजल इंजन 1248 सीसी, 1.3 लीटर डीडीआईएस 190, 4 सिलिंडर बीएस4 यूनिट है. यह 74 एचपी पावर और 190 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है. डीजल इंजन का माइलेज 28.40 किमी/लीटर है.

Toyota Vellfire लॉन्च, Mercedes-Benz V-Class से भी महंगी है यह लग्जरी MPV; जानें कीमत व फीचर्स

Hyundai Grand i10 Nios में EBD के साथ ABS, ड्युअल एयरबैग्स, सेगमेंट फर्स्ट इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, रियर पार्किंग सेंसर्स, रियर ​कैमरा विद डिस्प्ले, ड्राइवर एंड पैसेंजर सीट बेल्ट रिमाइंडर, हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक जैसे सेफ्टी फीचर्स हैं.

मारुति स्विफ्ट में फ्रंट ड्युअल एयरबैग्स, EBD के साथ ABS, चाइल्ड सीट रिस्ट्रेंट सिस्टम के साथ Isofix, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स विद कैमरा, इंजन इमोबिलाइजर, सीट बेल्ट रिमाइंडर, पेडस्ट्रेन प्रोटेक्शन कंप्लायंस, ब्रेक असिस्ट, हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम जैसे सेफ्टी फीचर्स आते हैं.

Grand i10 Nios में LED डेटाइम रनिंग लाइट्स, रिफ्रेशिंग स्टाइलिंग के साथ शार्पर फ्रंट लुक, सिल्वर सराउंडेड ग्लॉसी ब्लैक रेडिएटर ग्रिल, प्रोजेक्टर यूनिट्स के साथ रिप्रोफाइल्ड हैडलैंप्स, ऑल न्यू एलईडी टेल लैंप्स, रियर स्किड प्लेट्स, न्यू रियर बंपर, रूफ रेल्स हैं.

स्विफ्ट में LED रियर कॉम्बिनेशन लैंप, LED हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, रूफ एंटीना, एग्रेसिव फ्रंट ग्रिल, DRLs के साथ LED प्रॉजेक्टर हैडलैंप्स जैसे एक्सटीरियर फीचर्स हैं.

Grand i10 Nios में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी (Hyundai Blue, Apple CarPlay, Android Auto) के साथ 8 इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, वॉइस रिकग्निशन, 13.46 cm डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पावर आउटलेट के साथ रियर एसी वेंट, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, कीलेस एंट्री, पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ स्मार्ट की, इलेक्ट्रिक पावर टिल्ट स्टियरिंग, पावर विंडोज, आदि हैं.

मारुति सुजुकी स्विफ्ट में गियर शिफ्ट इंडीकेटर, पावर एंड टिल्ट स्टीयरिंग, मैनुअली एडजस्टेबल ओआरवीएम्स, मल्टी इनफॉरमेशन डिस्प्ले, स्टी​यरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स, ऑटो गियर शिफ्ट, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, स्मार्ट की, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो को सपोर्ट करने वाला स्मार्टप्ले इन्फोटेनमेंट सिस्टम आदि फीचर्स हैं.

Royal Enfield: महंगी Bullet 350 खरीदने के लिए रहें तैयार, 10000 रु में बुक हो रहा है BS-VI वेरिएंट

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.