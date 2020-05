Hyundai Grand i10 Nios डीजल का आ गया BSVI वर्जन, 6.75 लाख रु से शुरू है कीमत

हुंडई इंडिया (Hyundai Motor India) ने अपनी Grand i10 Nios का BSVI डीजल वर्जन लॉन्च कर दिया है. इसकी कीमत 6.75 लाख रुपये से शुरू है. कंपनी ने Grand i10 Nios को पिछले साल दो पेट्रोल और एक डीजल इंजन के साथ उतारा था. कार के पेट्रोल इंजन मॉडल पहले ही BSVI कंप्लायंट हो चुके हैं. इसके अलावा कंपनी इसका CNG वेरिएंट भी लॉन्च कर चुकी है. Grand i10 Nios BSVI डीजल Magna, Sportz और Asta ट्रिम्स में ही उपलब्ध होगी. Grand i10 Nios BSVI डीजल की अलग-अलग वेरिएंट्स की एक्स शोरूम कीमतें इस तरह हैं-

Magna: 6.75 लाख रु

Sportz AMT: 7.90 लाख रु

Asta: 8.04 लाख रु

Hyundai Grand i10 Nios BS6 डीजल में 1.2 लीटर टर्बोचार्ज्ड इंजन है, जो 74hp पावर और 190Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस कार के सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड तौर पर 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है. 5-speed AMT सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का विकल्प Sportz वेरिएंट में स्टैंडर्ड तौर पर है. Magna और Asta मॉडल्स में केवल मैनुअल ट्रांसमिशन है.

Grand i10 Nios में ट्रिम्स के आधार पर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी (Hyundai Blue, Apple CarPlay, Android Auto) के साथ 8 इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, वॉइस रिकग्निशन, 13.46 cm डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पावर आउटलेट के साथ रियर एसी वेंट, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, कीलेस एंट्री, पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ स्मार्ट की, इलेक्ट्रिक पावर टिल्ट स्टियरिंग, पावर विंडोज, आदि फीचर्स हैं.

Hyundai Grand i10 Nios में EBD के साथ ABS, ड्युअल एयरबैग्स, सेगमेंट फर्स्ट इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, रियर पार्किंग सेंसर्स, रियर ​कैमरा विद डिस्प्ले, ड्राइवर एंड पैसेंजर सीट बेल्ट रिमाइंडर, हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक जैसे सेफ्टी फीचर्स हैं.

