Hyundai Venue की बिक्री 1 लाख के पार, आखिर क्या है इस कॉम्पैक्ट SUV में खास​

हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (HMIL) ने बताया कि उसके कॉम्पैक्ट एसयूवी वेन्यू की बिक्री 1 लाख को पार कर गई है. हुंडई ने वेन्यू (Venue) को पिछले साल लॉन्च किया था. कंपनी ने बताया कि घरेलू बाजार में इसकी 97,400 यूनिट बिकी है, जबकि 7400 वेन्यू विदेशी बाजारों में बेची है. जनवरी-मार्च 2020 की अवधि में वेन्यू सब चार मीटर में सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी थी.

कंपनी के एमडी एवं सीईओ एसएस किम ने एक बयान में कहा कि हुंडई आटोमोटिव इंडस्ट्री में नए इनोवेटिव प्रोडक्ट लेकर आती रही है. हमने मार्केट में एक नया बेंचमार्क बनाया है. वेन्यू की बिक्री भी उसकी झलक है.

लॉन्च के बाद से ही Hyundai Venue को कस्टमर्स का तगड़ा रिस्पॉन्स मिल रहा है और कुछ ही सप्ताह के अंदर इसने कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में टॉप पर रहने वाली मारुति सुजुकी ​विटारा ब्रेजा को पीछे छोड़ दिया था. हालांकि ब्रेजा हाल ही में वापसी कर अपनी नंबर वन पोजिशन पर फिर काबिज हो गई है.

Hyundai Venue में 3 इंजन ऑप्शंस – 1.0 लीटर पेट्रोल, 1.2 लीटर पेट्रोल और 1.4 लीटर डीजल इंजन के साथ आती है. वेन्यू का 1.0 लीटर, 3 सिलिंडर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है. यह 120 BHP पावर और 171 NM का पीक टॉर्क जनरेट करता है. इस इंजन के साथ 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन का विकल्प भी है. 1.2 लीटर, 4 सिलिंडर पेट्रोल इंजन 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ है और 83 BHP मैक्सिमम पावर और 114 NM का पीक टॉर्क जनरेट करता है. वहीं 1.4 लीटर, 4 सिलिंडर डीजल इंजन 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है और 90 BHP की मैक्सिमम पावर और 219 NM का पीक टॉर्क जनरेट करता है.

हुंडई का दावा है कि वेन्यू का 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन 17.52 kmpl का माइलेज देगा, जबकि 1.4 लीटर डीजल इंजन 23.7 kmpl का माइलेज देगा. वेन्यू के मैनुअल वर्जन 1.0 लीटर टर्बो कप्पा इंजन की फ्यूल इफीशिएंसी 18.27 kmpl और ऑटोमेटिक वर्जन की 18.15 kmpl रहने का दावा है.

हुंडई Venue भारत की पहली इंटरनेट-कनेक्टिविटी वाली कार है. इस कार में कनेक्टिविटी फीचर्स के लिए दी गई खास टेक्नोलाॅजी ब्लूलिंक है. दरअसल, ब्लूलिंक के लिए वोडाफोन आइडिया कार में एक ई-सिम देगी, जो 4G नेटवर्क पर काम करेगी. इस टेक्नोलाॅजी के तहत 33 आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस और कनेक्टेड फीचर्स हैं. 10 फीचर विशेष तौर पर भारतीय बाजार के लिए तैयार किए गए हैं. ब्लूलिंक डिवाइस में एक क्लाउड बेस्ड वॉइस रिकग्निशन प्लेटफॉर्म भी होगा. यह डिवाइस रियल टाइम ट्रैफिक नेविगेशन और लाइव लोकल सर्च को भी प्रोजेक्ट करेगी.

ऑटो क्रैश नोटिफिकेशन, SOS/इमर्जेन्सी ​असिस्टेंस, रोडसाइड असिस्टेंस, पैनिक नोटिफिकेशन, स्टोलन व्हीकल ट्रैकिंग, स्टोलर व्हीकल नोटिफिकेशन, स्टोलन इमोबिलाइजेशन

रिमोट इंजन स्टार्ट/स्टॉप, रिमोट क्लाइमेट कंट्रोल, रिमोट डोर लॉक/अनलॉक, रिमोट हॉर्न हॉन्क एंड लाइट, रिमोट व्हीकल स्टेटस, फाइंड माई कार, शेयर माई कार.

लोकेशन बेस्ड सर्विसेज: ऐप से कार तक पुश मैप, पुश मैप कॉल सेंटर, लाइव POI सर्च, लाइव ट्रैफिक इनफॉरमेशन, शिड्यूल लिंक्ड डेस्टिनेशन सेटिंग, लोकेशन शेयरिंग

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.