Hyundai Aura 5.79 लाख रु में लॉन्च;, Maruti Dzire, Honda Amaze से होगा कड़ा मुकाबला

हुंडई (Hyundai) की नई कॉम्पैक्ट ​सेडान Aura भारत में लॉन्च हो गई है. इसकी एक्स शोरूम कीमत 5,79,900 रुपये से शुरू है. Aura कंपनी की ग्रैंड i10 Nios पर बेस्ड है. Hyundai Aura की टक्कर Maruti Suzuki Dzire, Honda Amaze, Volkswagen Ameo और Tata Tigor से है. Hyundai Aura 5 वेरिएंट E, S, SX, SX+ और SX (O) में आएगी. कंपनी S ट्रिम के साथ CNG वर्जन भी उपलब्ध कराएगी, जिसमें मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा.

Hyundai Aura तीन इंजन विकल्पों में पेश की गई है. इनमें से दो पेट्रोल और एक डीजल इंजन विकल्प है. पेट्रोल इंजन में से एक 1.2 लीटर, 4 सिलिंडर यूनिट है, जो 83 पावर और 113 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. दूसरा 1.0 लीटर, थ्री सिलिंडर, टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन है, जो 100 hp पावर और 171 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. डीजल इंजन 1.2 लीटर, 3 सिलिंडर, टर्बोचार्ज्ड यूनिट है, जो 74 hp पावर और 190 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. तीनों इंजन BS6 कंप्लायंट है.

Hyundai Aura में स्टैंडर्ड तौर पर 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा. इसके अलावा 1.2 लीटर पेट्रोल और 1.2 लीटर डीजल इंजन के साथ 5 स्पीड AMT भी चुनिंदा वेरिएंट में उपलब्ध होगा.

आ गई Ford की BS VI EcoSport, 13000 रु बढ़ गई कीमत

Hyundai Aura में कई फीचर्स हैं, जिनमें से कुछ सेगमेंट फर्स्ट हैं जैसे वायरलेस मोबाइल चार्जिंग. इसके अलावा इस कॉम्पैक्ट सेडान में Android Auto व Apple Car Play को सपोर्ट करने वाला 7.9 इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, प्रॉजेक्टर हैडलैंप्स, फॉग लैंप्स, LED डीआरएल, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स जैसे फीचर्स मिलेंगे.

Hyundai Aura 3995 mm लंबी, 1680 mm चौड़ी और 1520 mm ऊंची है. इसका व्हीलबेस 2450 mm है. Hyundai Aura में ड्युअल एयरबैग्स, EBD के साथ ABS, सेंसर्स के साथ रियर पार्किंग कैमरा और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे. कंपनी Aura के साथ 3 साल/1 लाख किमी, 4 साल/50000 किमी और 5 साल/40000 किमी के वारंटी पैकेज की पेशकश कर रही है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.