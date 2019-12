Hyundai Aura के डिजाइन स्केच आए सामने, 19 दिसंबर को दिखेगी पहली झलक; Maruti Dzire से होगा मुकाबला

Hyundai अपनी बिल्कुल नई कॉम्पैक्ट सेडान Aura को 19 दिसंबर को भारत में पेश करने वाली है. इस अनवीलिंग से पहले कंपनी ने Aura के डिजाइन स्केच जारी किए हैं. सामने से इस कार का लुक Grand i10 Nios के जैसा है. हालांकि साइड और रियर प्रोफाइल अलग है. डिजाइन स्केचेस से लगता है कि Aura में स्पोर्टी एक्सटीरियर डिजाइन मिलेगा.

Aura हुंडई Xcent का नेक्स्ट जनरेशन मॉडल होगी और कहा जा रहा है कि Grand i10 Nios पर बेस्ड होगी. Aura का एक्सटीरियर तो Nios से अलग होगा, लेकिन अनुमान है कि इंटीरियर Nios के जैसा मिलेगा. हालांकि कंपनी Aura को ज्यादा प्रीमियम एंबियंस देने के लिए कलर स्कीम में बदलाव कर सकती है. Aura में भी Nios के जैसा सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, मल्टी फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आदि फीचर्स मिलेंगे.

इंजन की बात करें तो Hyundai Aura में पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन विकल्प मिलेंगे. पेट्रोल इंजन 1.2 लीटर, 4 सिलिंडर BS6 कंप्लायंट यूनिट होगा, जो 83 hp पावर और 113 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करेगा. डीजल इंजन 3 सिलिंडर, टर्बोचार्ज्ड यूनिट होगा और 74 hp पावर और 190 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करेगा. ट्रांसमिशन विकल्पों में 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड AMT यूनिट शामिल रहेंगे.

Hyundai Aura की एक्स शोरूम कीमत 5.8 लाख से 8.7 लाख रुपये तक रह सकती है. इसकी टक्कर Maruti Suzuki Dzire, Honda Amaze, Volkswagen Ameo और Tata Tigor से होगी. Aura 2020 की पहली तिमाही में लॉन्च होगी.

Story : Ayush Arya

