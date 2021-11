Hyundai Alcazar का नया 7 सीटर AT वैरिएंट लॉन्च, जानें इसकी कीमत समेत अन्य खूबियां

Hyundai Alcazar variants rejigged: दक्षिण कोरिया की कार बनाने वाली कंपनी Hyundai ने इस साल जून में भारत में Alcazar SUV को लॉन्च किया था. Alcazar कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी Creta का थ्री-रो वर्जन है. Hyundai समय-समय पर अपने प्रोडक्ट्स के वैरिएंट लाइन-अप को अपडेट करता रहता है. इसके तहत कंपनी ने Hyundai अल्काज़र के वेरिएंट लाइन-अप को अपडेट किया है. कंपनी ने अपने दो बेस-स्पेक पेट्रोल 6-सीटर वेरिएंट को बंद किया है और इसकी जगह में ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ चार नए 7-सीटर वेरिएंट को पेश किया गया है.

Hyundai ने Alcazar के एंट्री-लेवल प्रेस्टीज और प्रेस्टीज (O) सिक्स-सीटर पेट्रोल वेरिएंट को बंद कर दिया है. उन्हें क्रमशः मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ पेश किया गया था. हालांकि, कंपनी ने अब चार नए 7-सीटर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन वेरिएंट लॉन्च किए हैं जो पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन विकल्पों के साथ उपलब्ध हैं. इन्हें प्लेटिनम (O) और सिग्नेचर (O) ट्रिम्स में पेश किया गया है. इन नए वेरिएंट की एक्स-शोरूम (दिल्ली) कीमतें नीचे दी गई हैं –

इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो Hyundai Alcazar में 2.0-लीटर नैचुरली-एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है जो 157 hp की पावर और 191 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है. छह/सात सीटों वाली इस SUV में 1.5-लीटर डीजल इंजन भी है जो 113 hp की पावर और 250 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. दोनों इंजन 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आते हैं और इसमें 6-स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन भी दिया गया है.

फीचर्स की बात करें तो Alcazar में Android Auto, Apple CarPlay और BlueLink कनेक्टेड-कार टेक के साथ 10.25-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है. इसके अलावा, इसमें एक पैनोरमिक सनरूफ, एक 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आदि भी है. Hyundai Alcazar को तीन ट्रिम लेवल्स, प्रेस्टीज, प्लेटिनम और सिग्नेचर में पेश किया गया है, जो कई मैनुअल और ऑटोमैटिक (O) वेरिएंट में है. फिलहाल इसकी कीमत 16.30 लाख रुपये से 20.14 लाख रुपये के बीच (एक्स-शोरूम दिल्ली) है.

(Article: Shakti Nath Jha)

