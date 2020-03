कोरोना लॉक डाउन: 21 दिन के लिए पार्क हैं कार/बाइक, ये टिप्स करेंगे देखभाल

भारत में कोरोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए 25 मार्च से 21 दिन का लॉकडाउन घोषित किया गया है. लॉक डाउन में किसी को भी इमर्जेन्सी सर्विसेज को छोड़ अन्य किसी कारण से घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है. व्हीकल भी खड़े हैं. ऐसे में कुछ जरूरी टिप्स आपके व्हीकल की देखभाल में मदद कर सकते हैं.

सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपकी कार या बाइक सुरक्षित तरीके से पार्क हो. यह जहां खड़ी है, वहां ऊपर एक कवर जैसे टिन शेड या छत हो. अगर ऐसा नहीं है तो गाड़ी पर व्हीकल कवर जरूर लगा हो. इससे व्हीकल को सीधे धूप और गंदगी से बचाया जा सकेगा.

चूंकि आपका व्हीकल लंबे वक्त के लिए पार्क है, इसलिए जरूरी हो जाता है कि इसकी बैटरी डिस्चार्ज न हो. इसके लिए व्हीकल की बैटरी के कनेक्शन हटाकर इसे डिसकनेक्ट कर दें. अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो व्हीकल को हर चौथे या पांचवें दिन स्टार्ट करें और इंजन को कुछ मिनट के लिए आइडल छोड़ दें ताकि बैटरी सामान्य रूप से काम कर रही है या नहीं, यह सुनिश्चित हो सके. साथ ही इसे डिस्चार्ज होने से बचाया जा सके.

एक्सटीरियर की तरह कार के इंटीरियर को भी साफ रखना बेहद जरूरी है. इसके लिए कार को हर चौथे या पांचवें दिन स्टार्ट कर एसी व ब्लोअर स्टार्ट करें. ऐसा इसलिए ताकि केबिन में मौजूद धूल या अन्य कणों को बाहर निकाला जा सके. कार के केबिन को साफ करें और खाने-पीने की कोई चीज अंदर न छोड़ें. कार की विंडो को बंद करना न भूलें.

लंबे वक्त के लिए कार पार्क करते वक्त हैंडब्रेक का इस्तेमाल करने से बचें. इसके बजाय कार को फर्स्ट गियर में रखें. लंबे वक्त तक कार हैंडब्रेक लगाकर पार्क करने से हैंडब्रेक जाम हो सकते हैं. कार पार्किंग के लिए पंरपरागत तरीके का इस्तेमाल किया ​जा सकता है. कार को पार्क करने के बाद इके पहिए के नीचे लकड़ी या ईंट का टुकड़ा लगा दें ताकि यह मूव न होने पाए.

बाइक या स्कूटर को मेन स्टैंड पर पार्क करें. ऐसा इसलिए ताकि व्हीकल में सभी फ्लूइड्स जैसे फ्यूल व तेल, बैलेंस लेवल पर मौजूद रहें. अगर टूव्हीलर घर से बाहर पार्क है तो इसे चोरी होने से बचाने के लिए डिस्क या स्पोक लॉक का इस्तेमाल किया जा सकता है.

चूंकि टूव्हीलर लंबे वक्त तक पार्क रहेगा, इसलिए जरूरी है कि चेन, सस्पेंशन, क्लच/ब्रक लिवर पिवट प्वॉइंट्स, फोल्डिंग पेग्स, कीहोल और फास्नर आदि पार्ट ठीक से लुब्रिकेट हों. आम भाषा में उनमें चिकनाई या तेल मौजूद रहे. हर 10 दिन पर चेक किया जा सकता है कि कहीं व्हीकल को लुब्रिकेशन की जरूरत तो नहीं. लुब्रिकेशन व्हीकल के जरूरी पार्ट्स को जंग लगने से बचाता है. लुब्रिकेशन से न केवल व्हीकल की जिंदगी बढ़ती है बल्कि लंबे वक्त तक पार्क रहने के बाद उसे जब भी बाहर निकाला जाएगा तो वह ठीक से काम भी करेगा.

