FY21 में आने वाली हैं Honda की 5 ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल, चुनिंदा बाइक्स का शुरू करेगी प्रॉडक्शन

जापान की कंपनी होंडा (Honda) ने भारत में वित्त वर्ष 2020-21 में प्रीमियम बिग बाइक सेगमेंट में अपनी पेशकश लगभग दोगुनी बढ़ाकर 13 करेगी. इसमें 5 बिल्कुल नए मॉडल भी शामिल हैं. कंपनी ऐसा BS-VI एमिशन नॉर्म्स को देखते हुए करेगी. होंडा भारत में पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी कंपनी होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) के जरिए परिचालन करती है.

कंपनी भारत में अपने प्रीमियम मोटरसाइकिल बिजनेस Honda BigWing को बूस्ट देने की तैयारी कर रही है. इसके लिए कंपनी इन बाइक्स का प्रॉडक्शन भारत में ही करेगी.

HMSI के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट (सेल्स व मार्केटिंग) यादविंदर सिंह गुलेरिया ने एक बयान में कहा कि होंडा नए BS-VI युग में अपने प्रीमियम बिजनेस वर्टिकल के दूसरे चरण को शुरू करेगी. इस दौरान 5 ​ब्रांड न्यू मॉडल्स के साथ कंपनी अपनी प्रीमियम बाइक ऑफरिंग 13 पर ले जाएगी. इसे 75 शहरों में बिक्री व सर्विस के लिए एक्सक्लूसिव होंडा बिगविंग नेटवर्क के जरिए सहयोग दिया जाएगा.

इस वक्त भारत में होंडा की 7 प्रीमियम बिग बाइक्स हैं- CBR1000RR Fireblade, CRF1100L Africa Twin, Fireblade SP, CB1000R, CB300R, CBR650R और Goldwing. इनकी रेंज 300cc से 1800cc तक है. इन सभी बाइक्स को बिल्कुल नए अपडेट दिए जाएंगे. इस लाइनअप में Honda Rebel 500, Rebel 300 के भी जुड़ने की उम्मीद है. होंडा ने आगे कहा कि कंपनी की योजना भारत में चुनिंदा बिग बाइक्स के बड़े पैमाने पर प्रॉडक्शन की भी है.

होंडा ने ग्लोबल टू-व्हीलर शो EICMA 2019 में अपने 2020 यूरोपियन लाइन अप को अनवील किया है. इनमें से तीन प्रॉडक्ट जल्द ही भारत लाए जा सकते हैं.

