Honda की पहली BS-VI बाइक SP125 लॉन्च; जानें कीमत, इंजन, पावर की डिटेल

होंडा मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (HMSI) ने अपनी पहली BS-VI बाइक SP125 को भारत में लॉन्च कर दिया है. SP125 BS-VI होंडा CB Shine SP का नया वर्जन है, जिसकी एक्स शोरूम कीमत 729़00 रुपये रखी गई है. होंडा ने पिछले माह Activa 125 BS-VI स्कूटर को लॉन्च किया था. Honda SP125 BS-VI 4 रंगों यलो, ब्लू, ब्लैक और सिल्वर में उपलब्ध होगी.

BS-IV Shine SP की बात करें तो इसकी एक्स शोरूम कीमत 65579 रुपये से शुरू है. यानी नई SP125 BS-VI लगभग 7000 रुपये महंगी है. कंपनी इस मॉडल में दो BS-VI ट्रिम की पेशकश कर रही है. होंडा का कहना है कि SP125 BS-VI का प्रॉडक्शन शुरू हो चुका है और नवंबर अंत तक यह बाइक डीलर्स के पास पहुंचना शुरू हो जाएगी.

Honda SP125 BS-VI 2020 mm लंबी, 785 mm चौड़ी और 1103 mm ऊंची है. इसका व्हीलबेस 1285 mm और फ्यूल टैंक कैपेसिटी 11 लीटर है. SP125 BS-VI में नया इंजन है जो 125cc, सिंगल सिलिंडर मोटर है. यह इंजन फ्यूल इंजेक्टर के जरिए 7,500 rpm पर 10.72 hp पावर और 10.9 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. साथ में 5 स्पीड गियरबॉक्स और इलेक्ट्रिक स्टार्ट दिया गया है. नया मॉडल पुराने BS IV मॉडल के मुकाबले 16 फीसदी बेहतर माइलेज देगा. SP125 BS-VI के एक वर्जन में फ्रंट में डिस्क ब्रेक हैं. वहीं स्टैंडर्ड तौर पर बाइक के दोनों ओर ड्रम ब्रेक्स दिए गए हैं. होंडा इस बाइक में CBS भी उपलब्ध कराती है. अलॉय व्हील्स 18 इंच हैं.

कंपनी ने Honda SP125 BS-VI में बड़े बदलाव किए हैं. यह हर लिहाज से BS-IV वर्जन से बड़ी है. इसमें HET और eSP टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है. हैडलैंप ऑल LED है. फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और Fi इंडीकेटर है. फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एवरेज फ्यूल इफीशिएंसी, रियल टाइम फ्यूल इफीशिएंसी, गियर पोजिशन इंडीकेटर, इको इंडिीकेटर आदि डिस्प्ले होता है.

