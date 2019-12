BS-VI Honda Activa और SP 125 बाइक का जलवा, बिक गईं 60000 से ज्यादा यूनिट

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने BS-VI मानक वाले एक्टिवा स्कूटर और नई BS-VI SP 125 मोटरसाइकिल की कुल मिलाकर 60,000 से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री की है. एक्टिवा का BS-VI संस्करण सितंबर में पेश किया गया था, जबकि SP 125 मोटरसाइकिल 20 नवंबर को पेश की गई. कंपनी ने कहा है कि एक अप्रैल से केवल BS-VI मॉडल बेचे जाएंगे क्योंकि भारत वाहनों से कार्बन उत्सर्जन को कम करने पर जोर दे रहा है.

टेक्नोलॉजी में बदलाव के चलते कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद प्रतिक्रिया मिलने के बारे में होंडा के बिक्री एवं मार्केटिंग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष यादविंदर सिंह गुलेरिया ने कहा, “पहले दो BS-VI मॉडलों में नई टेक्नोलॉजी लाई गई. यह ईएसपी और एसीजी स्टार्टर मोटर जैसे कई पेटेंट के साथ आती है. मार्च 2020 की समयसीमा से तीन महीने पहले बिक्री 60,000 यूनिट के पार पहुंचना हमारे नए मॉडलों पर ग्राहकों के विश्वास को दर्शाता है.”

नए BS-VI एक्टिवा की कीमत 67,490 रुपये से शुरू है. यह पुराने मॉडल की तुलना में 10 से 13 फीसदी महंगा है. नई BS-VI SP 125 की कीमत 72,900 रुपये है. नए मॉडल कई एडवांस्ड फीचर्स के साथ आते हैं, जिनमें ज्यादा माइलेज, 6 साल की वारंटी आदि शामिल है.

अपडेटेड Activa 125 में दो सेगमेंट फर्स्ट फीचर दिए गए हैं. पहला इंजन इनहिबिटर के साथ साइड स्टैंड इंडिकेटर है, जो स्टैंड डाउन होने पर स्कूटर को स्टार्ट होने से रोकता है. दूसरा फीचर साइलेंट स्टार्टर मोटर है. स्कूटर में आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम दिया गया है. यह इंजन के बहुत देर तक निष्क्रिय रहने की स्थिति में पावर कट कर देता है. फ्यूल इंजेक्टेड इंजन भी उपलब्ध है.

SP125 BS-VI में नया इंजन दिया गया है, जो 125cc, सिंगल सिलिंडर मोटर है. फ्यूल इंजेक्टर की मदद से इंजन 10.72 hp पावर और 10.9 Nm का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है. 5 स्पीड गियरबॉक्स और इलेक्ट्रिक स्टार्ट मौजूद है. इस बाइक में CBS भी है और HET व eSP टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है.

