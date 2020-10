Honda का ‘सुपर 6 ऑफर’: बाइक या स्कूटर खरीदने पर 5000 रु तक कैशबैक, सस्ता और आसान लोन

Honda Bikes, Scooters festive offers: होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) ने फेस्टिव सीजन को देखते हुए ‘सुपर 6 ऑफर’ निकाला है. इसके तहत होंडा की बाइक या स्कूटर की खरीद पर 6 आकर्षक ऑफर्स की पेशकश की जा रही है. इन ऑफर्स में सेविंग्स, कैशबैक, पेटीएम ऑफर, ईएमआई पर खरीदने पर कम ब्याज दर, फाइनेंसिंग आदि शामिल हैं. आइए डिटेल में बताते हैं होंडा के सुपर 6 ऑफर के बारे में…

1. होंडा के ​किसी भी टूव्हीलर की खरीद पर 11000 रुपये तक की बचत की जा सकती है.

2. फाइनेंसिंग ऑफर के तहत बाइक या टूव्हीलर के प्राइस की 100 फीसदी फाइनेंसिंग की पेशकश की जा रही है. लेकिन यह चुनिंदा मॉडल्स और चुनिंदा कस्टमर्स के लिए ही लागू होगी.

3. अगर कोई EMI पर होंडा की बाइक या स्कूटर खरीदना चाहता है तो ब्याज दर 7.99 फीसदी सालाना से शुरू है.

4. चुनिंदा बैंकों की क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड EMI पर 5000 रुपये तक का कैशबैक दिया जा रहा है. एक कार्ड पर एक ही बार स्कीम का फायदा लिया जा सकेगा.

5. पेटीएम मॉल ऑफर के तहत 2500 रुपये तक के कैशबैक बेनिफिट मिल रहे हैं.

6. 50 फीसदी EMI ऑफर

होंडा ने हाल ही में H’ness CB350 (हाइनेस CB350) बाइक को लॉन्च किया है. इस बाइक को दो वेरिएंट DLX व DLX Pro में उतारा गया है. DLX वेरिएंट की एक्स शोरूम गुरुग्राम कीमत 1.85 लाख और DLX Pro की कीमत 1.90 लाख रुपये रखी गई है. इस नई क्रूजर बाइक की टक्कर Royal Enfield की Classic 350 और बुलेट 350 से है. Honda H’Ness CB350 में 348 cc सिंगल सिलिंडर, फ्यूल इंजेक्टेड, एयर कूल्ड इंजन है. साथ में 5 स्पीड ट्रांसमिशन सिस्टम दिया गया है. इंजन 20.8 hp पावर और 30 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है.

(नोट: ऑफर्स के बारे में अधिक डिटेल निकटतम होंडा टू-व्हीलर डीलरशिप से हासिल की जा सकती है.)

