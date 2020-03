Honda ने Activa 125, 6G और Dio BSVI को किया रिकॉल, रियर कुशन में है खामी; चेक करें कहीं आपके स्कूटर में तो नहीं है दिक्कत

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) ने अपने तीन स्कूटर मॉडलों की कुछ यूनिट को बाजार से वापस मंगाया है. ये स्कूटर डियो, एक्टिवा 125 और एक्टिवा 6G हैं. इन स्कूटरों के रियर कुशन बदलने के लिए कंपनी ने यह कदम उठाया है. HMSI ने बयान में कहा कि वह डियो, एक्टिवा 125 और 6G की 14 से 25 फरवरी 2020 के दौरान बनी यूनिट्स को वापस मंगा रही है.

इसलिए HMSI यह रिकॉल कर रही है. रिकॉल मार्च के मध्य से शुरू होगी. कंपनी ने कहा कि यदि इन मॉडलों के रियर कुशन में कुछ दिक्कत मिलती है तो वॉरंटी की स्थिति को देखे बगैर उसे मुफ्त में बदला जाएगा.

होंडा डीलर्स ने संबंधित स्कूटर मॉडल्स के ग्राहकों को एसएमएस, कॉल और ईमेल के जरिए संपर्क करना शुरू कर दिया है. ग्राहक भी यह चेक कर सकते हैं कि उनका व्हीकल इस रिकॉल कैंपेन के दायरे में आता है या नहीं. इसके लिए उन्हें www.honda2wheelersindia.com पर जाकर सर्विसेज सेगमेंट के कैंपेन सेक्शन में जाना होगा और अपने व्हीकल की कैटेगरी पर क्लिक कर निर्धारित स्पेस में अपना यूनीक व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर (VIN) सबमिट करना होगा.

होंडा ने ग्राहकों को यह भी सलाह दी है कि वे स्कूटर सर्विसिंग के लिए पहले से प्रीबुकिंग कर सकते हैं. इससे पहले फरवरी में HMSI ने BS VI Activa 125 स्कूटर की कुछ यूनिट्स को रिकॉल किया था. कंपनी ने कहा था कि वह स्कूटर में कूलिंग फैन कवर व ऑयल गेज बदलेगी और ओनर मैनुअल को भी अपडेट करेगी.

