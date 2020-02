Honda ने लॉन्च किया BS-VI Dio स्कूटर, 59,990 रु से शुरू है कीमत; बुकिंग्स शुरू

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) ने अपने 110cc स्कूटर Dio का BS-VI वेरिएंट उतारा है. इसकी एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 59,990 रुपये से शुरू है. स्कूटर दो वर्जन स्टैंडर्ड और डीलक्स में पेश किया गया है. स्टैंडर्ड वर्जन का दाम 59,990 रुपये और डीलक्स का दाम 63,340 रुपये है. Honda Dio कंपनी का चौथा BS-VI प्रॉडक्ट है.

स्कूटर का स्टैंडर्ड वर्जन 4 रंगों- मैट एक्सिस ग्रे मैटेलिक, कैंडी जैजी ब्लू, स्पोर्ट्स रेड और वाइब्रेंट ऑरेंज में उपलब्ध होगा. डीलक्स वेरिएंट में तीन शेड- मैट सांगरिया रेड मैटेलिक, डैजल यलो मैटेलिक और मैट एक्सिस ग्रे मैटेलिक उपलब्ध होंगे. नए BS-VI Dio की बुकिंग्स शुरू हो चुकी हैं और यह अगले सप्ताह से होंडा की डीलरशिप्स पर पहुंचना शुरू हो जाएगा.

नए BS-VI Honda Dio में LED हैडलैंप, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स हैं. इसमें अब फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम उपलब्ध है. स्कूटर में एक इंटीग्रेटेड ड्युअल फंक्शन स्विच है, जिसकी मदद से सीट और एक्सटर्नल फ्यूल लिड को ओपन किया जा सकता है. नए BS-VI Dio में साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फंक्शन भी है, जो स्कूटर के स्टैंड पर लगे होने पर इंजन को स्टार्ट होने से रोकता है.

HMSI के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (बिक्री एवं मार्केटिंग) यादविंदर सिंह गुलेरिया ने कहा कि 33 लाख संतुष्ट ग्राहकों के साथ डियो देश में सबसे ज्यादा बिकने वाले स्कूटरों में से है. यह देश से सबसे अधिक निर्यात किया जाने वाला स्कूटर भी है. आगे कहा कि नया BS-VI डियो स्पोर्टी डिजाइन के साथ पेश किया गया है. इसमें आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया गया है. यह युवाओं को पसंद आएगा.

