होंडा उतारने वाली है कई बाइक्स, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लॉन्च करेगी CD 110 से भी सस्ती मोटरसाइकिल

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) का लक्ष्य देश में अपने बाइक पोर्टफोलियो का विस्तार करना है. कंपनी शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में नए उपभोक्ताओं को जोड़ने के प्रयास में है. HMSI के नवनियुक्त चेयरमैन, सीईओ एवं प्रबंध निदेशक (एमडी) आत्सुशी ओगाता ने एक इंटरव्यू में कहा कि कंपनी का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिये एंट्री लेवल किफायती उत्पाद लाने का है. इसके साथ ही कंपनी अलग प्रकार के उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिये सुपर बाइक पोर्टफोलियो समेत 150 सीसी से ऊपर की मिड सेगमेंट रेंज में भी उपस्थिति मजबूत करने के प्रयास में है.

कंपनी अभी एक्टिवा और डुओ जैसे मॉडल के दम पर स्कूटर श्रेणी में अग्रणी स्थिति में है. अब कंपनी अपनी मौजूदा सबसे किफायती मोटरसाइकिल CD 110 से भी नीचे के स्तर पर मोटरसाइकिल लाकर ग्रामीण क्षेत्रों में उपस्थिति मजबूत करना चाह रही है.

ओगाता ने कहा, ‘‘नए एमिशन नॉर्म्स के अमल में आने से लाभप्रदता कम हुई है. यह सिर्फ होंडा मोटरसाइकिल के लिये नहीं बल्कि पूरे उद्योग के लिये है. अत: हम मॉडल दर मॉडल लाभप्रदता में सुधार करने और मॉडल्स के पोर्टफोलियो को बदलने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं.’’ उन्होंने कहा कि पोर्टफोलियो की इस समीक्षा से मौजूदा उत्पाद प्रभावित नहीं होंगे, बल्कि नये उत्पाद देखने को मिलेंगे.

कंपनी के पास अभी एंट्री लेवल बाइक्स की कमी है और इस कारण वह प्रतिस्पर्धियों से मार खा जा रही है. ओगाता ने कहा, ‘‘दुर्भाग्य से, हमारे पास ग्रामीण क्षेत्रों के लिये एक मजबूत उत्पाद नहीं है, इसलिए निश्चित रूप से हमें इस तरह के उपभोक्ताओं लिये एक मॉडल की आवश्यकता है.’’ यह पूछे जाने पर कि इस तरह के मॉडल पेश करने में कितना समय लगेगा, उन्होंने कहा कि इसमें निश्चित कुछ समय लगेगा लेकिन यकीनन पांच-दस साल नहीं लगने वाले हैं.

Hero HF Deluxe, Pleasure+ और Destini 125 के बढ़े दाम, चेक करें नई कीमतें

ओगाता ने यह भी कहा कि कंपनी आगे चलकर 150cc से ऊपर की अपनी मिड सेगमेंट मोटरसाइकिल रेंज को भी मजबूत करेगी. भारत में उच्च आय वाले समूह भी हैं और होंडा के पास इस कैटेगरी में भी नए प्रॉडक्ट लाने के लिए टेक्नोलॉजी है. 150cc से ऊपर के सेगमेंट में होंडा के पोर्टफोलियो में यूनिकॉर्न व अन्य बाइक्स हैं लेकिन वे पर्याप्त नहीं हैं. ओगाता ने कहा कि जल्द ही हम कुछ आकर्षक मॉडल्स लॉन्च करेंगे ताकि शहरी क्षेत्रों में नए ग्राहक बन सकें.

प्रीमियम बाइक्स को लेकर उन्होंने कहा कि अब फोकस लोकलाइजेशन और इंडिया सेंट्रिक प्रॉडक्ट्स पर होगा. अभी हमारे पास लोकलाइज्ड प्रीमियम बाइक्स नहीं हैं. पार्ट्स दूसरे देश से आते हैं. साथ ही Africa Twin, CBR ये बाइक्स इंडिया ओरिएंटेड मॉडल नहीं हैं. इसलिए हमें भारतीय बाजार के लिए एक्सक्लूसिव लोकलाइज्ड, ओरिजिनल प्रॉडक्ट्स लाने होंगे. इन पर अध्ययन चल रहा है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.