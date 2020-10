Honda H’ness CB350: कीमत 1.85 लाख रु से शुरू, रॉयल एनफील्ड की Classic 350 और Bullet 350 से है टक्कर

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने H’ness CB350 (हाइनेस CB350) बाइक की कीमत का खुलासा कर दिया है. इस बाइक को दो वेरिएंट DLX व DLX Pro में उतारा गया है. DLX वेरिएंट की एक्स शोरूम गुरुग्राम कीमत 1.85 लाख और DLX Pro की कीमत 1.90 लाख रुपये रखी गई है. Honda H’ness CB350 को 5000 रुपये के मिनिमम टोकन अमाउंट पर होंडा की आधिकारिक वेबसाइट और विग विंग आउटलेट्स से बुक किया जा सकता है.

नई क्रूजर बाइक होंडा H’Ness CB350 मेड इन इंडिया बाइक है. इसकी टक्कर Royal Enfield की Classic 350 और बुलेट 350 से है. Honda H’ness CB350 तीन साल की स्टैंडर्ड वॉरंटी + 3 साल की वैकल्पिक एक्सटेंडेड वॉरंटी के साथ आएगी. नई Honda H’ness CB350 6 रंगों में उपलब्ध होगी, जिनमें से तीन ड्युअल टोन शेड हैं.

Honda H’Ness CB350 में 348 cc सिंगल सिलिंडर, फ्यूल इंजेक्टेड, एयर कूल्ड इंजन है. साथ में 5 स्पीड ट्रांसमिशन सिस्टम दिया गया है. इंजन 20.8 hp पावर और 30 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. Honda H’Ness CB350 के फ्रंट में 310 mm और रियर में 240 mm डिस्क ब्रेक हैं. साथ में ड्युअल चैनल एबीएस दिया गया है. बाइक का फ्रंट व्हील 19 इंच और रियर व्हील 18 इंच है. फ्यूल टैंक कैपेसिटी 15 लीटर है.

Honda H’ness CB350 में कई दिलचस्प फीचर मिलेंगे. इनमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, बैटरी हेल्थ मॉनिटर, ऑल एलईडी लाइटिंग सिस्टम शामिल हैं. इसके अलावा बाइक में अपनी तरह का पहला स्मार्टफोन वॉइस कंट्रोल सिस्टम भी होगा, जो राइडर्स को नेविगेशन इस्तेमाल करने, कॉल व मैसेज रिसीव करने और म्यूजिक सुनने की सुविधा देता है. Honda H’Ness CB350 में होंडा सिलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल (HSTC) भी है, जो कि सेगमेंट फर्स्ट फीचर है. यह रियर व्हील ट्रैक्शन मेंटेन करने में मदद करता है. HSTC को ऑन/ऑफ किया जा सकता है. इसके अलावा अन्य सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स में स्लिप एंड असिस्ट क्लच, डिजिटल एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी हैं.

