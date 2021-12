Honda H’ness CB350 का एनिवर्सरी एडिशन लॉन्च, जानें कीमत समेत अन्य खूबियां

Honda H’ness CB350 Anniversary Edition: होंडा टू-व्हीलर्स इंडिया ने इंडिया बाइक वीक 2021 में दो नई मोटरसाइकिलें लॉन्च की है. इस जापानी बाइकमेकर की भारतीय सब्सिडियरी कंपनी ने 2022 Honda CB300R BS6 को अनवेल किया है, जो अगले महीने से बिक्री के लिए उपलब्ध होगी. इसके अलावा, कंपनी ने Honda H’ness CB350 का एनिवर्सरी एडिशन भी लॉन्च किया है. Honda H’ness CB350 को सबसे पहले भारत में सितंबर 2020 में लॉन्च किया गया था. अब, कंपनी ने इस रेट्रो मोटरसाइकिल का फर्स्ट एनिवर्सरी एडिशन लॉन्च किया है.

Honda H’ness CB350 एनिवर्सरी एडिशन की कीमत 2.03 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) तय की गई है. इसकी कीमत इस बाइक के टॉप-स्पेक DLX प्रो वर्ज़न की तुलना में 2,000 रुपये ज्यादा है. बदलाव की बात करें तो H’ness CB350 के एनिवर्सरी एडिशन में कुछ कॉस्मेटिक अपडेट मिलते हैं.

(Article: Shakti Nath Jha)

