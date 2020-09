Honda Highness आज होगी लॉन्च, रॉयल एनफील्ड की Bullet और Classic बाइक्स को देगी टक्कर

Honda Highness India Launch: होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) अपनी नई क्रूजर बाइक को आज लॉन्च करने जा रही है. इसका नाम Highness (हाइनेस) रहने की संभावना है. यह मोटरसाइकिल Royal Enfield की Bullet और Classic सीरीज बाइक्स की प्रतिद्वंदी होगी. इसके अलावा Jawa और Benelli ब्रांड्स की बाइक्स को भी यह टक्कर देगी. Honda Highness सब 400 cc सेगमेंट में लॉन्च होगी.

होंडा हाइनेस की डिजाइन कुछ हद तक Honda Rebel से ली गई है, जो भारत के बाहर बिकती है. बाइक के फ्रंट में राउंडेड हैडलैंप दिया गया है, ​जिसके ऑल LED यूनिट होने की उम्मीद है. Honda Highness में कर्वी फ्यूल टैंक मिलेगा और इसमें सिंगल सीट दी जा सकती है. बाइक में रियर सीट वैकल्पिक एक्सेसरी के तौर पर हो सकती है.

पावरट्रेन की बात करें तो Honda Highness में 300-350cc, सिंगल सिलिंडर इंजन मिलने की संभावना है. यह Honda CB300R में दी गई यूनिट का एक नया वर्जन हो सकता है. होंडा हाइनेस की एक्स शोरूम कीमत 2.5 लाख रुपये से शुरू होने का अनुमान है.

Mercedes-Benz EQC 8 अक्टूबर को होगी लॉन्च, 5.1 सेकेंड्स में 0-100 km/h की स्पीड पकड़ती है यह इलेक्ट्रिक SUV

Honda मोटरसाइकिल ने पुष्टि की है कि होंडा हाइनेस की बिक्री कंपनी की बिग विंग (Big Wing) डीलरशिप्स के जरिए होगी, यानी यह एक प्रीमियम बाइक होगी. होंडा बिग विंग डीलरशिप्स इस वक्त CBR650R, CB1000R, CBR Fireblade, Africa Twin और Gold Wing जैसी बड़ी होंडा बाइक्स की बिक्री करती हैं. बिग विंग डीलरशिप्स की शुरुआत 2019 में हुई थी.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.