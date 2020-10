Honda from Home: 6 आसान स्टेप्स में ऑनलाइन खरीदें होंडा कार, बिना शोरूम गए आ जाएगी घर

होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड (HCIL) ने अपने ऑनलाइन सेल्स प्लेटफॉर्म का विस्तार किया है ताकि ग्राहक घर बैठे सुरक्षित व सुविधाजनक तरीके से होंडा की कार खरीद सकें. कंपनी ने अप्रैल 2020 के अंत में ऑनलाइन बुकिंग शुरू करने के साथ ही ‘होंडा फ्रॉम होम’ (Honda from Home) के पहले चरण की शुरुआत की थी. कंपनी ने पिछले महीने “होंडा वर्चुअल शोरूम” लॉन्च किया था. जिसे इस प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ दिया गया है.

होंडा ने बयान में कहा कि डीलरशिप की विश्वसनीय बिक्री प्रक्रिया पर आधारित ‘होंडा फ्रॉम होम’ ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म के साथ, ग्राहक डीलरशिप पर जाए बिना, सुकून से घर में बैठकर 6 आसान स्टेप्स में अपनी कार खरीद सकते हैं. कंपनी का कहना है कि यह नया डिजिटल सॉल्युशन ग्राहकों को एक ही स्थान पर कार की खरीद से जुड़ी सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है.

इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कार की कीमतों की जानकारी और डीलर चयन की सुविधा तो ​मिलती ही है, इसके अलावा लॉयल्टी बोनस, एक्सचेंज और कॉरपोरेट बेनिफिट से जुड़े स्पेशल प्रमोशनल आफर्स की भी जानकारी मिलती है. अग्रणी बैंकों से फाइनेंस के विकल्प, ईएमआई कैलकुलेटर, डेडिकेटेड सेल्स रिप्रजेंटेटिव व ऑन रोड प्राइज पता करने की भी सुविधा होंडा फ्रॉम होम प्लेटफॉर्म पर मौजूद है. ग्राहक कार की खरीद के लिए डिलीवरी के पसंदीदा स्थान को भी चुन सकता है.

स्टेप 1 – अपनी होंडा कार चुनें

स्टेप 2 – लागू ऑफर्स का चयन करें

स्टेप 3 – कोट तैयार करें

स्टेप 4 – फाइनेंस विकल्पों की जांच करें

स्टेप 5 – डिलीवरी के विकल्प चुनें

स्टेप 6 – ऑनलाइन खरीदें

कार खरीदने के इच्छुक ग्राहक होंडा कार्स इंडिया की वेबसाइट पर जा सकते हैं और ‘बाई ऑनलाइन’ विकल्प का चयन कर सकते हैं. लॉग इन करने के लिए यूजर अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं. दी गई जानकारी के वेलिडेशन के बाद, यूजर वेरिएंट/फ्यूल टाइप, ट्रांसमिशन और रंग के साथ अपनी पसंद के कार मॉडल चुन सकते हैं. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पोर्टल प्राइस रेंज सिलेक्टर के साथ आता है, जो यूजर को उपलब्ध बजट के अनुसार अपनी कार चुनने की सुविधा प्रदान करता है. इसके बाद ग्राहक उस शहर और डीलरशिप को चुन सकते हैं जहां से वे खरीदारी करना चाहते हैं. डिटेल समरी पेज को सत्‍यापित करने के बाद, ग्राहक को पेमेंट गेटवे पर जाना होगा. यहां भुगतान विकल्‍प का चयन कर ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी.

Hero मोटोकॉर्प ने लॉन्च की Glamour Blaze, 72000 रु है कीमत

यूजर्स के लिए यहां एक विस्तृत ऑफर सेक्शन है, जिसमें सभी मंथली ऑफर उपलब्ध होते हैं. यदि ग्राहक पहले से ही एक होंडा कार का मालिक है, तो उन्हें लॉयल्टी ऑफर का विकल्प भी प्रदान किया जाता है. इस खरीदारी में कॉर्पोरेट ग्राहकों को उनकी पात्रता के अनुसार विकल्प भी प्रदान किए जाते हैं. यदि कोई ग्राहक पुरानी कार को एक्सचेंज कर रहा है, तो इवैल्युएशन के लिए उसकी डिटेल अपलोड की जा सकती हैं. ग्राहक होंडा एक्सेसरी के एक बड़े सेक्शन के साथ अपनी चुनी हुई कार को कस्टमाइज भी कर सकते हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.