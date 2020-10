Honda ने उतारा CR-V का स्पेशल एडिशन, कीमत 29.5 लाख; मिलेंगे ये अतिरिक्त फीचर्स

होंडा कार्स इंडिया (Honda Cars India) ने अपनी फ्लैगशिप एसयूवी CR-V का स्पेशल एडिशन लॉन्च किया है. इसकी एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 29.5 लाख रुपये रखी गई है. CR-V स्पेशल एडिशन, एसयूवी के स्टैंडर्ड वर्जन से लगभग 1.23 लाख रुपये महंगा है. स्टैंडर्ड CR-V की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 28.27 लाख रुपये है. होंडा ने बिक्री में तेजी की उम्मीद के साथ CR-V का स्पेशल एडिशन फेस्टिव सीजन के दौरान ​लॉन्च किया है. CR-V स्पेशल एडिशन में अतिरिक्त फीचर्स जोड़े जाने के साथ कुछ बदलाव भी किए गए हैं.

होंडा CR-V स्पेशल एडिशन अंत​रराष्ट्रीय बाजारों में बिक रहे फेसिलिफ्टेड CR-V मॉडल पर बेस्ड है. एसयूवी के स्पेशल एडिशन में क्रोम फिनिश वाली ग्रिल के बजाय ग्लॉसी ब्लैक ग्रिल देकर फ्रंट को रिडिजाइन किया गया है. साथ में इंटीग्रेटेड फुल एलईडी हैडलैंप्स का इस्तेमाल हुआ है. CR-V स्पेशल एडिशन में फ्रंट व रियर बंपर नए हैं, हालांकि साइड प्रोफाइल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है. CR-V स्पेशल एडिशन में जो अतिरिक्त फीचर्स जोड़े गए हैं, उनमें हैंड्स फ्री पावर टेलगेट, नए 18 इंच अलॉय व्हील्स, एक्टिव कॉर्नरिंग लाइट्स, एलईडी फॉग लाइट्स आदि प्रमुख हैं.

Honda CR-V स्पेशल एडिशन में 2.0 लीटर, 4 सिलिंडर SOHC i-VTEC इंजन मिलेगा. यह 6,500 rpm पर 152 bhp पावर और 4,300 rpm पर 189 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. साथ में CVT गियरबॉक्स दिया गया है.

Hero MotoCorp करेगी भारत में Harley-Davidson बाइक्स की बिक्री, सर्विस और पार्ट्स की जरूरतों का भी रखेगी ध्यान

Honda CR-V के केबिन के प्रमुख फीचर्स में 7 इंच टचस्क्रीन इनफोटेनमेंट सिस्टम शामिल है, जो Apple CarPlay और Android Auto को सपोर्ट करता है. अन्य फीचर्स में पावर्ड ड्राइवर सीट, एंबिएंट लाइटिंग, क्रूज कंट्रोल, लेन वॉच कैमरा, पैनोरैमिक सनरूफ, ड्युअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आदि शामिल हैं. सेफ्टी फीचर्स में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, EBD के साथ ABS, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल लॉन्च असिस्ट आदि दिए गए हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.