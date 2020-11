Honda Civic का 11th जेनरेशन 17 नवंबर को होगा पेश, कंपनी ने जारी किया टीजर वीडियो

होंडा ने अगले जेनरेशन की सिविक (Civic) का टीजर वीडियो जारी किया है. होंडा सिविक (Honda Civic) का 11th जेनरेशन 17 नवंबर को पेश होगा. इससे पहले नई सिविक के डिजाइन की पेटेंट तस्वीरें ऑनलाइन लीक हुई थीं. इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कार कैसे दिखेगी. होंडा के छोटे वीडियो टीजर में आने वाले मॉडल के कई भाग दिखे है.

होंडा द्वारा 17 नवंबर को अगली जेनरेशन की सिविक सेडान का केवल प्रोटोटाइप वर्जन पेश किए जाने की उम्मीद है. हालांकि, मॉडल को उत्पादन के लिए तैयार बताया जा रहा है. होंडा कार पर से लाइव स्ट्रीम के दौरान पर्दा हटाएगी जो गेमर्स के बीच बेहद लोकप्रिय है. मॉडल को पूरी तरह से नया डिजाइन मिलने की उम्मीद है. यह मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले अपडेटेड फीचर्स के साथ आएगा. लीक हुई पेटेंट तस्वीरों को देखें, तो बाहरी डिजाइन में कोई अंतर नहीं आएगा. हालांकि, कार के रियर डिजाइन में बड़ा बदलाव दिखेगा.

11th जेनरेशन होंडा सिविक की वैश्विक तौर पर सेल 2021 में शुरू होने की उम्मीद है. होंडा द्वारा भारत में इसके बाद जल्द मॉडल पेश करने की भी संभावना है. भारत में, Honda Civic बहुत छोटे बाजार में उतर रही है, जहां उसका मुकाबला Skoda Octavia और Hyundai Elantra जैसी गाड़ियों से रहेगा. Skoda नई जेनरेशन की Octavia को भारत में 2021 की शुरुआत में पेश करेगा. वर्तमान जेनरेशन की होंडा सिविक को 2019 में लॉन्च किया गया था. इसे 2020 में बीएस 6 अपग्रेडेड पेट्रोल ऑटोमैटिक और डीजल मैनुअल वर्जन के साथ अपडेट किया गया था.

जनरल मोटर्स वापस मंगा रही 69 हजार बोल्ट इलेक्ट्रिक कार, बैटरी में आग लगने के कारण लिया यह फैसला

बता दें कि सिविक होंडा का दुनिया भर में सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल है. अपने आकर्षक स्पोर्टी डिजाइन, प्रीमियम इंटीरियर, दमदार ड्राइविंग परफॉर्मेंस, सुरक्षा और प्रमुख तकनीकों में बदलाव एवं इनोवेशन के साथ ग्राहक को यह सेडान एक बेहतरीन ड्राइविंग अनुभव प्रदान करती है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.