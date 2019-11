Honda City BS-VI दिसंबर में होगी लॉन्च, जानें क्या रह सकती कीमत

अप्रैल 2020 से लागू होने वाले BS-VI एमिशन नॉर्म्स के लिए अन्य कार कंपनियों की तरह Honda भी कमर कस रही है. होंडा की भारतीय बाजार में पहली BS-VI कार Honda City होगी. कंपनी ने Express Drives को BS-VI City को लेकर अपने प्लान्स के बारे में जानकारी दी है. इस कार को दिसंबर 2019 में लॉन्च किया जाएगा. जल्द ही डीलर्स के पास Honda City BS-VI पहुंचना शुरू हो जाएगी.

होंडा के मुताबिक, शुरुआत में Honda City BS-VI केवल पेट्रोल अवतार में उपलब्ध होगी. The BS-VI डीजल Honda City को बाद में पेश किया जाएगा. BS-VI Honda City पेट्रोल की एक्स शोरूम कीमत 10.1 लाख रुपये से शुरू होने की उम्मीद है. अभी इस कार के BS-IV पेट्रोल मॉडल की कीमत 9.80 लाख रुपये से शुरू है.

Honda City BS-VI पेट्रोल के पावर में कोई बदलाव मिलने की संभावना नहीं है. यह 1.5 लीटर, i-VTEC इंजन होगा, जो 118hp पावर और 145Nm का टॉर्क जनरेट करेगा. हालांकि इसका माइलेज मौजूदा से लगभग 2 किलोमीटर प्रति लीटर कम हो सकता है. एक्सटीरियर के मामले में BS-VI Honda City में बदलाव नहीं मिलेगा. हालांकि कार के अंदर कुछ मामूली बदलाव किए जा सकते हैं.

अपडेटेड Honda City का मुकाबला Maruti Suzuki Ciaz, Hyundai Verna, Toyota Yaris और Volkswagen Vento से रहेगा. अभी तक इसकी प्रतिद्वंदी कारों में से किसी में भी BS-VI इंजन नहीं है. हालांकि उम्मीद है कि मारुति सुजुकी कुछ ही दिनों में Ciaz BS-VI को पेश कर सकती है.

