Honda की एडवेंचर बाइक CB500X हुई 1 लाख रुपये तक सस्ती, जानिए इस शानदार बाइक में क्या है खास

Honda CB500X की पुरानी कीमत 6.87 लाख रुपये थी. कीमत में बदलाव के बाद अब इस बाइक की वर्तमान कीमत 5.79 लाख रुपये है. इस तरह, कीमत में 1.08 लाख रुपये की कमी आई है.

अगर आप नई एडवेंचर बाइक खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छा मौका है.

Honda CB500X: अगर आप नई एडवेंचर बाइक खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छा मौका है. होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर (HMSI) ने अपनी 500cc एडवेंचर मोटरसाइकिल Honda CB500X की कीमत में कटौती का फैसला किया है. यह बाइक अब लगभग एक लाख रुपये तक सस्ती हो गई है. Honda CB500X को भारत में पिछले साल मार्च में CKD (कम्प्लीट नॉक डाउन) मॉडल के रूप में लॉन्च किया गया था. हालांकि CKD के रूप में भी इसकी कीमत 6.87 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) थी. अब, कंपनी ने इस बाइक की कीमत में 1.08 लाख रुपये की भारी कटौती की है. 2021 Honda CB500X vs Benelli TRK 502 Comparison Review: 500cc Middleweights Tested! Honda CB500X खरीदना क्यों है फायदे का सौदा Honda CB500X की पुरानी कीमत 6.87 लाख रुपये थी. कीमत में बदलाव के बाद अब इस बाइक की वर्तमान कीमत 5.79 लाख रुपये है. इस तरह, कीमत में 1.08 लाख रुपये की कमी आई है. इस तरह देखा जाए तो अब CB500X खरीदना एक अच्छा फैसला हो सकता है. CB500X बाइक खरीदने का फैसला अब बेहतर क्यों है इसके लिए हमने यहां पांच कारण बताए हैं. इंजन – Honda CB500X एक 471.03cc पैरेलल-ट्विन, लिक्विड-कूल्ड, फोर-वाल्व, फ्यूल-इंजेक्टेड इंजन के साथ आता है. यह 8,500 आरपीएम पर 47 एचपी और 6,500 आरपीएम पर 43.2 एनएम का टार्क जनरेट करता है. इंजन छह-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है. इसमें गियरबॉक्स स्मूद और स्लीक है. आरपीएम रेंज के बीच में एक मजबूत परफॉर्मेंस के साथ, इस बाइक पर हाईवे रन और ओवरटेकिंग करना आसान हैं.

फ़िट एंड फ़िनिश – CB500X में एक प्रीमियम फिनिश है और इसे हाई स्टैंडर्ड के लिए बनाया गया है. स्विचगियर में क्वालिटी फिनिश है. बॉडी पैनल ठीक से फिट होते हैं, गैप कम से कम होते हैं और इसमें वायरिंग और स्क्रू बाहर नहीं दिखते हैं. पेंट और प्लास्टिक की क्वालिटी काफी बढ़िया है.

