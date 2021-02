Honda CB350 RS भारत में लांच, कीमत, फीचर्स की डिटेल; Royal Enfield से टक्कर

Honda CB350 RS Launched: होंडा मोटरसाइकिल और स्कूटर इंडिया (HMSI) ने भारत में अपने सीबी रेंज का नया मॉडल पेश किया है. कंपनी ने नई CB350 RS लांच किया है. इस बाइक की कीमत 1.96 लाख रुपये (एक्सशोरूम) रखी गई है जो बेस वैरिएंट CB350 से करीब 10 हजार रुपये अधिक है. नई होंडा CB350 RS दो कलर ऑप्शंस रेडिएंट रेड मेटलिक और पर्ल स्पोर्ट्स के साथ ब्लैक में ग्राहकों के लिए उपलब्ध हैं. CB350 आरएस में आरएस का मतलब Road Sailing है. कंपनी का दावा है कि बाइक को इस तरह बनाया गया है कि लंबी दूरी की यात्रा में भी इससे बाइक चलाने वाले और उस पर पीछे बैठे शख्स को आराम मिलेगा.

CB350 आरएस में इंजन और उसके साइकिल पार्ट्स सीबी350 के समान ही हैं. यानी, सीबी350 आरएस में 348 सीसी का इंजन, सिंगल सिलिंडर एयर-कूल्ड इंजन है जो 20.8 हॉर्स पॉवर और 30Nm का टॉर्क पैदा करता है. इसमें 5 स्पीड ट्रांसमिशन गियरबॉक्स दिया गया है.

सीबी350 आरएस में एचएसटीसी (होंडा सेलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल) दिया हुआ है जो कंपनी का ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है और इसे स्विच ऑफ भी किया जा सकता है. सीबी 350आरएस में आई-शेप्ड एलईडी टर्न इंडिकेटर्स के साथ Front Fork Gaiters दिया हुआ है. इसमें स्किड प्लेट हैं और 150/170 सेक्शन रियर टायर है जबकि H’ness CB350 में 130/70 सेक्शन यूनिट है. इसके रियर एंड में खासा बदलाव किया गया है और यह सीबी350 से अलग दिखता है. इसके अलावा सीबी350 आरएस में सीटिंग बेहतर की गई है और इसमें ‘टक एंड रोल’ डिजाइन दिया हुआ है.

Honda सीबी350 के अब तक 10 हजार से अधिक बाइक्स की बेच चुकी है. 350सीसी की क्षमता वाले इंजन सेग्मेंट में Royal Enfield Meteor 350 को Honda H’ness CB350 ने तगड़ी टक्कर दी है. अब कंपनी एग्रेसिव तरीके से बिगविंग नेटवर्क का विस्तार करेगी. अब तक इस रिटेल चैनल के तहत 50 तक टचप्वाइंट्स पहुंच चुके हैं. कंपनी को उम्मीद है कि जिस तरह Honda H’ness CB350 का प्रदर्शन बेहतर रहा है, वैसे ही सीबी350 आरएस की बिक्री के आंकड़े बेहतर होंगे.

